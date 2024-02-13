Прогуливался возле казино: Арестовича заметили в Монако, — СМИ (видео)

Бывшего советника ОП заметили на прогулке в районе Монте-Карло, известного своими казино. Он заявил, что съемка — незаконна.

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Бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича заметили в Монако. Соответствующее видео публикует "Украинская правда".

Арестович прогуливался в компании неизвестного мужчины в районе Монте-Карло возле одноименного казино.

Экс-советник заметил, что его снимают и заявил, что это запрещено, после чего автор видео отвел камеру.

Выезд Арестовича из Украины

1 февраля NGL.media опубликовало материал, в котором утверждалось, что в сентябре прошлого года Алексей Арестович направился в Польшу, пересекая границу через пункт пропуска Краковец-Корчова. Ссылаясь на неназванный источник в пограничной службе, журналисты заявили, что причиной его отъезда якобы стало предоставленное письмо от Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

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Выезд Арестовича из Украины: СМИ утверждают, что письмо ГУР все же было — все детали

В тот же день ГУР опубликовало сообщение, в котором категорически отрицало утверждения СМИ.

В ответ на скандал с выездом сам Алексей Арестович опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент интервью, где он заявил, что выехал в законном порядке по приглашению из США. Он также добавил, что якобы причастен к предоставлению помощи Украине.