Російські війська завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА, — Кім (відео)

За словами голови ОВА, внаслідок знищено половину будівлі, під завалами перебуває 11 людей, з яких троє військових.

Російські військові завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної держадміністрації. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у своєму телеграм-каналі.

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За словами Віталія Кіма, внаслідок удару знищено половину будівлі. Наразі рятувальники розбирають завали будівлі, під якими може бути кілька людей. Більшість людей — 50-100 осіб — встигли покинути будівлю.

"По людях, по жертвах. Ходімо під Богом. Більшість вийшли, врятувалися. Дивом, незрозуміло як. Зараз 8 цивільних під завалами, яких сподіваємось витягнути. Шукаємо. Трьох військових теж шукаємо", — розповів Кім.

Наразі жертв серед людей немає. Проте, за словами Кіма, в ударі по будівлі ОДА є показник того, що ЗС РФ не захоплюватимуть місто. Тому що їм потрібен пункт управління областю з усіма комунікаціями.

"Коротше, вони зрозуміли, що Миколаїв не візьмуть, і вирішили мені передати привіт. Ну, або нам усім. Передали, спасибі. Висновки зробили. Відповідно реагуватимемо", — підсумував Кім.

Також він опублікував фото зруйнованої будівлі. А на одній з камер відеоспостереження в кадр якраз потрапила ракета, що летить у бік ОДА.

[ + – ] Ракета потрапила в об'єктив камери відеоспостереження

Віталій Кім у своєму стилі також додав, що ракета потрапила в його кабінет, знищивши всі його запаси до iqos.

Крім цього, о 10:02 вийшло повідомлення про те, що з окупованого Криму вилетіла ворожа авіація у бік Миколаєва.

"Працюватимуть на дуже малих висотах. Усі в укриття", — підкреслили в публікації.

Нагадаємо, у Пентагоні 25 березня заявили, що війська РФ втратили повний контроль над Херсоном.

ЗСУ змогли відкинути армію РФ від Кривого Рогу на 40-60 км, змістивши лінію фронту в Херсонську область.