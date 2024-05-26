Крики поранених та сирени: патрульні Харкова опублікували перші кадри після удару РФ по "Епіцентру"

Кількість загиблих в гіпермаркеті збільшилася до 16. Поліція продовжує ідентифікувати особи загиблих.

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ЗС РФ 25 травня завдали авіаударів по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові. Кадри з першими хвилинами після атаки опублікували харківські патрульні, які першими прибули до місця обстрілу.

Правоохоронці відразу почали надавати допомогу пораненим. На відео видно, як піднімається дим над гіпермаркетом, виють сирени протипожежної сигналізації. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з нагрудних камер патрульних, які першими прибули на місце російського удару.

Кадри з бодікамер патрульних поліцейських у перші хвилини після удару. Увага! Наступні кадри містять кадри з пораненими людьми! 18+.

Поліцейські надавали домедичну допомогу та перев'язували рани, допоки на місця обстрілу не прибули швидкі та рятувальники.

Зараз відомо про 16 загиблих. Таку інформацію оприлюднив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Постраждали 44 особи, з яких 14 жінок і 30 чоловіків. З 13 вилучених з-під завалів тіл були ідентифіковані три особи, з яких одну особу ідентифікували за допомогою експрес-аналізу ДНК. Серед загиблих — 12-річна дівчинка.

Наслідки обстрілу гіпермаркету в Харкові Фото: Патрульна поліція

Нагадаємо, раніше Харківська обласна прокуратура показала, як росіяни вдарили по гіпермаркету, у той час повному людей. У прокуратурі наголошують, що чергова ціллю держави-агресора став будівельний супермаркет у великому районі міста, де немає жодного військового обʼєкта.