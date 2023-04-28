Кількість загиблих в Умані зросла до 15 людей, з них двоє дітей — МВС (фото, відео)

Пошуково-рятувальні роботи на місці прильоту ракети продовжуються, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

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Станом на 13:30, 28 квітня, кількість загиблих після потрапляння російської ракети до багатоповерхового будинку в Умані досягла 15 людей. Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Така терористична атака Росії по житлових будинках та об'єктах громадянської інфраструктури ще раз доводить, що ворог не зупиниться, поки не досягне своєї мети, або поки ми його не зупинимо", — повідомляє відомство.

У МВС закликають продовжувати робити все, щоб вигнати ворога з території України.

"Тут не може бути подвійного трактування, що ми маємо робити і як ми на це маємо реагувати. Ворог має піти з нашої країни. Ворог зазнає поразки і обов'язково відповість за всі свої криваві злочини!", — повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Наразі рятувальники продовжують витягувати тіла з-під завалів в Умані. Співробітники ДСНС розгорнули 2 пункти надання допомоги населенню. На місці працює 3 психологи.

Відомо, що постраждало 18 осіб (з яких 11 госпіталізовано), рятувальникам вдалося врятувати 17 осіб (з них троє дітей).

Нагадаємо, в ніч на 28 квітня Збройні сили Російської Федерації здійснили ракетний обстріл території України. Одна з ракет потрапила до багатоповерхового житлового будинку в Умані.

Станом на ранок міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко говорив про 10 жертв трагедії в Умані. Вибух повністю знищив 27 квартир, додав він. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив, що внаслідок атаки загинули двоє 10-річних дітей.

У МЗС України закликали світових політиків задуматися про заклики до переговорів з Росією після ракетного обстрілу України 28 квітня.