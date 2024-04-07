Украли 55 тисяч тонн: у Сирію прибули балкери РФ з українським зерном (фото)

Один з російських балкерів протягом майже двох років зробив 24 рейси з Севастополя в Сирію. За цей час він вивіз більш як 700 тис. тонн вантажів, серед яких може бути агропродукція, вирощена на окупованих територіях.

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У порту Тартус у Сирії помітили два російських балкери, навантажених краденим українським зерном. Попередня поява у цьому з порту відбулась два місяці тому. Про регулярні рейси кораблів РФ, які вільно везуть вантажі через Босфор, OSINT-розслідувач з ніком MT Anderson розповів у соцмережі X.

MT Anderson опублікував супутникові світлини причалів у сирійському порту Тартус, зроблені 4 квітня о 08:10 за часом UTC (о 11:10 за Києвом). На світлинах — балкери "Матрос Кошка" та "Михаил Ненашев", які стоять поруч біля одного з пірсів.

Санкції РФ - балкери РФ у квітні 2024 року у порту в Сирії Фото: Twitter / MT Anderson

OSINT-розслідувач зауважив, що разом ці два кораблі привезли в Сирію 55 тис. тонн зерна, вкраденого в українців. При цьом посилається на світлини з "Матросом Кошкою", зроблені 24 березня 2024 року. На світлинах зафіксовано момент руху через протоку Босфор і вказується, що "використовуючи фальсифіковані маніфести та морські хитрощі", корабель прибув з Севастополя і рухається на Близький Схід

Санкції РФ - балкер "Матрос Кошка" проходить через протоку Фото: Twitter Санкції РФ - балкер "Матрос Кошка" везе вкрадене зерно Фото: Twitter

Також є відео руху балкера "Михаил Ненашев", опубліковане в акаунті YorukIsik в соцмережі X. Автор дописі підрахував, що цей корабель протягом останніх 22 місяців виходив з Севастополя і проходив через Босфор 24 рази. При цьому він сумарно провіз 745 тис. тонн вантажу.

Деякі деталі про рух кораблів РФ додали у Telegram-каналі "Крымский ветер". У дописі вказується, що їх помітили на супутникових світлинах, зроблених у лютому 2024 року — вони саме перебували в Тартусі. Крім того, відзначили, що капітани вимикають систему AIS, яка дає можливість відстежувати переміщення, або вносять у неї брехливі дані, щоб приховати перебування у портах Севастополя.

Санкції РФ - балкери з зерном у лютому 2024 року Фото: Крымский ветер

Санкції на РФ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про російські та іноземні кораблі, які вивозять агропродукцію, вирощену на окупованих територіях. Для цього у Чорне море заходять кораблі, які вимикають прилади стеження (транспондери). Наприклад, один з таких випадків зафіксували у серпні 2022 року. У ЗМІ розповіли про балкер Razoni, який помітили у Сирії. Журналісти встановили, що капітан вимкнув транспондер і таким чином зумів вивезти 76 тис. тонн української кукурудзи. Влітку ж стало відомо про причетність Туреччини до російських махінацій: про це розповів український посол.

Наступного року, у 2023, у ЗМІ повідомили про аналогічні оборудки з Ліваном. Крім того, як з'ясувалось, Китай також має бажання купувати агропродукцію, вкрадену на окупованих територіях.

Нагадуємо, у березні західні медіа проаналізували вплив санкції на РФ та зробили висновок, що вони діють, але потрібно вводити вторинні санкції. Тим часом західні компанії, які намагались і далі працювати в країні-агресорі, завдяки цьому втратили 100 млрд дол.