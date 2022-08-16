Перше судно з українським зерном Razoni опинилося у Сирії, — ЗМІ

Зерновоз віз 26 тисяч тонн кукурудзи, з Туреччини він вийшов із відключеним транспондером. За даними журналістів, судно бачили у сирійському порту Тартус і там встигли вивантажити частину товару.

Зерновоз Razoni, перше судно, яке вийшло з України два тижні тому, виявили у сирійському порту Тартус. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в судноплавстві та супутникові дані.

Суховантаж під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн кукурудзи вийшов з порту Одеси 1 серпня. Продовольчий вантаж спочатку мав вирушити до Лівану, але кінцевий покупець відмовився від угоди, пояснивши рішення зривом термінів.

Судно вирушило до Туреччини і 11 серпня пришвартувалося в Мерсіні. Вже 12 серпня корабель вийшов у море із відключеним транспондером.

Співрозмовник агентства у судноплавній компанії підтвердив зупинку судна в Тартусі і сказав, що там розвантажують мінімум частину кукурудзи.

Останній сигнал судно подало із північно-західного узбережжя Кіпру, додала британська газета Financial Times.

"Судно припинило передавати сигнал 12 серпня на схід від Кіпру і вирушило до сирійського порту. Кілька днів воно було на якірній стоянці, перш ніж пришвартуватися", — сказав співзасновник дослідницької компанії TankerTrackers Самір Мадані.

Спільний координаційний центр ООН, який спостерігає за виконанням зернової угоди, заявив, що до його обов'язків входить лише контроль за проходом комерційних суден через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та проведення інспекцій судів у Стамбулі, зазначило видання.

Нагадаємо, що на Одещині наприкінці липня почали деблокувати порти та організовувати "зернові коридори" для експорту українського врожаю зернових.

Фокус раніше проаналізував наслідки блокування морських портів Росією для економіки України. Через низький рівень експорту українським аграріям не вдалося отримати необхідної експортної виручки.

Вранці 5 серпня балкери NAVI STAR, ROJEN та POLARNET вивезли з одеського порту понад 50 тис. тонн кукурудзи.