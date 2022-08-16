Первое судно с украинским зерном Razoni оказалось в Сирии, — СМИ

Зерновоз вез 26 тысяч тонн кукурузы, из Турции он вышел с отключенным транспондером. По данным журналистов, судно видели в сирийском порту Тартус и там успели выгрузить часть товара.

Зерновоз Razoni, первое судно, вышедшее из Украины две недели назад, обнаружили в cирийском порту Тартус. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходстве и спутниковые данные.

Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одесса 1 августа. Продовольственный груз изначально должен был направиться в Ливан, но конечный покупатель отказался от сделки, объяснив решение срывом сроков.

Судно направилось в Турцию и 11 августа пришвартовалось в Мерсине. Уже 12 августа корабль вышел в море с отключенным транспондером.

Собеседник агентства в судоходной компании подтвердил остановку судна в Тартусе и сказал, что там разгружают минимум часть кукурузы.

Последний сигнал судно подало с северо-западного побережья Кипра, добавила британская газета Financial Times.

"Судно прекратило передавать сигнал 12 августа к востоку от Кипра и направилось в сирийский порт. Пару дней оно было на якорной стоянке, прежде чем пришвартоваться", — сказал соучредитель исследовательской компании TankerTrackers Самир Мадани.

Совместный координационный центр ООН, наблюдающий за исполнением зерновой сделки заявил, что в его обязанности входит только контроль за проходом коммерческих судов через морской гуманитарный коридор в Черном море и проведении инспекций судов в Стамбуле, отметило издание.

Напомним, что в Одесской области в конце июля начали деблокировать порты и организовывать "зерновые коридоры" для экспорта украинского урожая зерновых.

Фокус ранее проанализировал последствия блокировки морских портов Россией для экономики Украины. Из-за низкого уровня экспорта украинским аграриям не удалось получить необходимой экспортной выручки.

Утром 5 августа балкеры NAVI STAR, ROJEN и POLARNET вывезли из одесского порта более 50 тыс. тонн кукурузы.