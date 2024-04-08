Викрила пропаганда: ідентифіковано судна і компанії РФ, які вивозили українське зерно (відео)

Дії росіян підпадають під кримінальну відповідальність, адже судна не отримують дозвіл від української прикордонної служби, а українські органи влади в окупованих портах відсутні.

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Росія показово і безсоромно вивозить зерно із захоплених українських територій, а росЗМІ "засвітили" частину компаній і суден, які це роблять. Як це відбувається, на прикладі захопленого Маріуполя розповіли в розслідуванні журналісти Bihus.Info.

За 2 роки окупації сюди неодноразово прибували загарбницькі судна. Вперше російське судно зафіксували через 3 місяці після захоплення міста у травні 2022 року. Світлини з порту того дня отримав і опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. На фото потрапила назва судна RM3 і ідентифікатор номера. Російська пропаганда теж нічого не приховувала і зранку того дня виклала відео з прибуттям цього суховантажу в маріупольський порт.

Посудина, яка прибула в порт з Ростова-на-Дону, пробула в порту 2 дні. Того разу вони крали з Маріуполя не зерно, а метал. Пізніше RM3 "світився" в інших російських матеріалах, коли доставляв до Маріуполя будматеріали, але з чим судно поверталося до Росії, не показували. Втім, журналісти з'ясували, що суховантаж належить тому самому власнику, інше судно якого "Астрахань" точно вивозило українське зерно.

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В травні 2023 року росЗМІ повідомили, що з Маріуполя вийшло перше завантажене українським зерном судно. Журналісти приховали назву судна, але її відкрив Петро Андрющенко. Судно називалося "Междуреченск". Він прибув до Маріуполя за кілька днів до викривальної операції росіян. Згодом окупанти припинили ховати назву судна і "Междуреченск" засвітився у кількох відеороликах та новинах про завантаження та вивезення зерна з окупованих територій України.

В липні 2023 року окупанти відзвітували, що ще два судна вантажать українське зерно. Одне з них STK1003 — вперше прибуло до Маріуполя саме в липні 2023 року. Наступні кілька місяців посудина моталася у захоплений порт і вивозила звідти здобич. У серпні 2023 судно також вивозило зерно з України. Також прибуло ще одне судно STK1016 теж вивозило українське зерно. У вересні воно знову потрапило у відеозвіт окупантів під час завантаження зерна. Трекінгові сервіси підтверджують, що воно було в порту в Маріуполі.

Чиї судна вивозили українське зерно

"Междуреченск" і RM3 належать ростовській групі "Река Море". Вона належить російському підприємцю Геннадію Арустамову у минулому капітану буксира.

STK1003 і STK1016 належать пітерській фірмі "Удаленный морской терминал". В неї купа власників-ноунеймів, а керує російським загарбницьким флотом в Маріуполі компанія "Роскапстрой", якою керує Максимова Юлія Геннадіївна, воно належить підсанкційному російському урядовцю Марату Хуснулліну. Сам "Роскапстрой" і досі не перебуває під санкціями партнерів України.

Хто завантажує зерно

На три згаданих вище судна вантажила пшеницю російська фірма "Санагро" — свіжостворений зернотрейдер, зареєстрований у Ростові-на-Дону наприкінці 2022 року, а власник фірми — українець Міщук Микола Юрійович 1983 року народження. Зараз він отримав громадянство РФ і має низку агрофірм, які ведуть діяльність на захопленій Донеччині.

Є серед викрадачів зерна і московська компанія "Зорка Фуд", записана на громадян РФ та Білорусі. Ще одна фірма "АстаГруп, зареєстрована в окупованому Донецьку. Належить громадянину Росії Роберту Асатряну і завантажувала зерно як мінімум на одне із суден.

Також у викраденні українського зерна фігурує фірма "КС Дон", зареєстрована у Ростові-на-Дону, яка належить росіянину Іллі Брєдіхіну. Її вантажівки регулярно "палилися" під час підвезення зерна до маріупольського порту.

Такі дії росіян підпадають під кримінальну відповідальність, адже судна не отримують дозвіл від української прикордонної служби, а українські органи влади в окупованих портах відсутні.

Тим часом у ЄС обговорюють необхідність обмеження імпорту аграрної продукції з Росії та Білорусі на тлі фермерських протестів. Чому це необхідно зробити і як росіяни крадуть українське збіжжя в окупації — у матеріалі Аліси Юрченко.

Нагадаємо, що награбоване збіжжя та метал РФ намагається експортувати та надати країнам Африки у вигляді допомоги. "Тіньовий флот" працює з вимкненою ідентифікаційною системою, чим порушує міжнародне морське право.