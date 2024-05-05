Из-за атак россиян украинская энергетика понесла убытки на более 1 млрд долларов, — Галущенко

Министр энергетики назвал ситуацию достаточно сложной и добавил, что благоприятные погодные условия позволяют балансировать энергосистему мощностями ВИЭ.

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После серии массированных обстрелов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры в течение последних месяцев ситуация в энергосистеме Украины остается достаточно сложной. По данным пресс-службы Минэнерго, об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"По состоянию на сегодня речь идет о суммах убытков на более миллиарда долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что убытки будут расти", — считает Галущенко.

По словам главы ведомства, наибольшие повреждения в результате массированных атак получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. При этом захватчики не прекращают ежедневно атаковать различные виды энергообъектов применяя дроны, баллистику или артиллерию.

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"Система на сегодня стабильна, но ситуация достаточно сложная", — пояснил министр и добавил, что сейчас благодаря благоприятным погодным условиям энергосистему удается балансировать мощностями ВИЭ.

При этом в некоторых регионах Украины, в частности в Харькове, который враг ежедневно атакует различными видами вооружения, действуют ограничения электроснабжения. При этом в регионе проводятся работы для стабилизации ситуации и подготовки к прохождению осенне-зимнего периода. С целью проведения восстановительных и ремонтных работ и для наращивания мощностей маневровой генерации Украина привлекает помощь международных партнеров.

4 апреля стало известно, что, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, российские войска своими обстрелами баллистическими ракетами повредили половину энергетической системы Украины. Поэтому из-за существенного объема повреждений тепло- и гидроэлектростанций нехватка мощности в энергосистеме Украины будет ощущаться еще много месяцев.

Также Фокус писал о заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, согласно которому российские ракетные и дроновые обстрелы повредили половину всей украинской энергетической инфраструктуры.