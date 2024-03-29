"Это военная доктрина": РФ будет бить по энергосистеме Украины независимо от времени года, — эксперт (видео)

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, массированные превентивные удары по критической инфраструктуре — один из методов принуждения страны-оккупанта к капитуляции противника.

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Военный аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что наносить превентивные удары по энергетической инфраструктуре противника заложено в военной доктрине Российской Федерации. Об этом он отметил в эфире телеканала "Киев 24".

Эксперт подчеркнул, что это один из методов принуждения страны-оккупанта к капитуляции. Поэтому такие массированные ракетно-пушечные атаки никоим образом не связаны ни с периодами года, в частности зимним, ни с проведением тех или иных выборов.

"Это военная доктрина и соответственно россияне будут настойчиво выполнять те пункты, которые в ней заложены. А нам не хватает систем ПВО дальнего радиуса действия", — отметил эксперт.

И добавил, что такие массированные атаки могут продолжаться вплоть до мая.

Массированный обстрел Украины 29 марта

В ночь на 29 марта российские оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Они атаковали территорию страны "Кинжалами" и крылатыми ракетами. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Фото: Monitorwar

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили 99 ракет и ударных БПЛА типа Shahed. Силам обороны удалось перехватить и уничтожить 84 воздушные цели.

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Напомним, 29 марта издание Wall Street Journal сообщило, что РФ закупила у Тайваня и США нитроцеллюлозу для производства снарядов. Вещество, которое считается дефицитным продуктом во всем мире, используют в чернилах, краске и лаке.