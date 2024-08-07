В Украине могут начаться перебои с одним из главных продуктов: в чем причина

Цены на муку увеличились из-за недостатка зерна второго класса, необходимого для хлебопечения, а также из-за того, что продавцы удерживают зерно, надеясь на более выгодные цены.

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В Украине существует реальный риск перебоев с хлебом, поскольку в июне и июле основные производители хлеба работали на грани убытков или без прибыли. Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко, передает Минфин.

Юрий Дученко сообщил, что цены на муку выросли на 50% за последние несколько месяцев и продолжают расти. Стоимость муки поднялась с 10 тысяч до 15 тысяч гривен за тонну и может достигнуть 16-16,2 тысячи до ноября.

Поскольку мука составляет около 40% себестоимости хлеба, а другое сырье, электроэнергия, логистика и упаковка также подорожали, необходимо повысить цены на хлеб на 15-20%. Без этого многие хлебозаводы могут остановиться, что приведет к перебоям со снабжением хлеба. Некоторые предприятия уже работают в одну смену или находятся на грани остановки.

По его словам, цены на муку выросли из-за ограниченного предложения зерна второго класса, которое нужно для выпечки хлеба, а также из-за того, что продавцы задерживают зерно в ожидании лучших цен. Муки также тратят больше из-за перебоев с электроэнергией, хотя у хлебозаводов критической инфраструктуры они были незначительными.

Он отметил, что пекари не могут поднять цены на хлеб в соответствии с ростом затрат, что приводит к финансовым трудностям и проблемам с выполнением контрактов.

Напомним, 13 июня Фокус разбирался, какие продукты будут стоить дороже из-за роста стоимости электроэнергии.

9 июня президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко заявил, что уже в ближайшие несколько месяцев стоимость хлеба может вырасти на 30%.