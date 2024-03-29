Фокус дослідив, чому скорочується російський нафтовидобуток, що саме на нього впливає, а також які насправді складнощі для РФ здатні створити наслідки ударів по НПЗ та нафтобазах.

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Уряд Росії наказав компаніям скоротити видобуток нафти в другому кварталі до 9 млн барелів за день до кінця червня відповідно до своїх зобов’язань перед ОПЕК+. Про це повідомляє Reuters із покликанням на власні джерела.

Відомо, що в Росії поставили конкретні цілі щодо скорочення видобутку для кожної компанії. Також зазначають, що скорочення виробництва сприятиме сезонному піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах, багато з яких вже скоротили виробництво палива в результаті збоїв і атак безпілотників.

Наприкінці лютого 2024 року віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що видобуток російської нафти становить 9,5 млн барелів за добу.

Видобуток нафти в Росії у квітні, травні та червні впаде приблизно на 3,6%, 4,1% та 4,9% у порівнянні з березнем і відповідно до обіцянок Росії добровільно скоротити видобуток, пише Reuters. Новак заявив, що Росія скоротить видобуток додатково на 350 тис. барелів за добу у квітні, а експорт буде скорочений порівняно з березневим рівнем на 121 тис. барелів за добу. В травні видобуток скоротиться на 400 тис. барелів за добу, а експорт — ще на 71 тис. барелів за добу.

Удари по НПЗ РФ — не основні причини скорочення російського нафтовидобутку та падіння обсягів експорту російської нафти Фото: Скриншот

Чи призводять удари по НПЗ до падіння обсягів експорту російської нафти

Як пояснив Фокусу експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, зобов’язання перед ОПЕК+, а також стратегія для стимулювання подальшого підвищення цін на нафту, адже чим її менше, тим більший попит і ціна, є основними причинами скорочення російського нафтовидобутку. А щодо впливу на ситуацію ударів дронів по нафтопереробних заводах Росії, то він не такий суттєвий, як можна думати.

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"Історія з ударами дронів цікава багато чим. Передусім, є визнання, що це українські удари. А ось наскільки вони завдають шкоди — інше питання. Щодо скорочення нафти в РФ є домовленість із ОПЕК+ — скоротити на 5%. Тож там усе йде за планом. Не думаю, що це прив’язано до скорочення споживання нафти нафтопереробними заводами. Російські нафтопереробні заводи виробляють приблизно 270-280 млн тонн нафтопродуктів. Понад 180 млн іде на експорт. Це середньостатистичні дані. Десь 100 млн тонн залишається для внутрішнього ринку", — пояснив Корольчук.

Експерт також наголосив, що обсяги виробництва дизельного палива, яке популярніше на світових ринках, узагалі не зазнали змін.

Дизпаливо популярніше на світових ринках і є основним продуктом, який виробляється для експорту. Бензин росіяни експортують, проте в незначній кількості.

"Щодо дизпалива, то удари дронів цього взагалі не стосуються. Адже є бензин, і є дизпаливо. Дизпаливо популярніше на світових ринках і є основним продуктом, який виробляється для експорту. Бензин росіяни експортують, проте в незначній кількості. Вони не виробляють його понад свої потреби.

Те, що ці удари завдавалися цільово по устаткуванню, яке відповідає за вироблення бензину нафтопереробних заводів, є важливим. Але це ж лише невелика частина ринку російських нафтопродуктів. Також зауважу, що не відомий рівень пошкоджень. Ми не знаємо, скільки часу піде на відновлення", — додав Корольчук.

За його словами, нафтопереробка в РФ упала менш ніж на 10%. І не лише через атаки дронів і призупинку діяльності НПЗ, а й унаслідок планових ремонтів.

Нафтопереробка в РФ впала менш ніж на 10%. І не лише через атаки дронів і призупинку діяльності НПЗ, а й унаслідок планових ремонтів. Фото: Getty Images

Ціни можуть впасти: чи впливає ситуація з нафтопереробкою в Росії на світовий ринок нафти

Нещодавно в публікації Financial Times була інформація, нібито США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні заходи. Експерти заперечують подібний вплив атак дронів на світовий ринок нафти.

Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що удари по російських НПЗ не можуть дестабілізувати світовий ринок нафти й нафтопродуктів. За його словами, у разі падіння експорту нафтопродуктів із РФ на ринок піде більше російської нафти, а отже, ціни на сировину знизяться.

"Росіяни експортують небагато бензину (бо самі багато його споживають), тому впливу на ринок цього продукту, який найбільше турбує Штати, не буде", — додав він.

Можливе здорожчання дизпального — основної експортної позиції країни-агресорки, проте це поки припущення

Також Куюн зауважив, що можливе здорожчання дизпального — основної експортної позиції країни-агресорки, проте це поки припущення. Адже на практиці на зміну зростанню швидко настає падіння, тому що ринок живиться з альтернативних джерел.

"На мою думку, потрібно дочекатися травні-червня, щоб зрозуміти, скільки російських заводів повернеться в роботу, як вони відновлять свою діяльність. Тобто ми зрозуміємо, був це одномоментний ефект чи дійсно було завдано великої шкоди, адже від дронів менше збитків, ніж від ракет", — додав Юрій Корольчук. На його думку, казати, що ударами дронів по НПЗ завдаються катастрофічні збитки РФ, зарано. "Так, авжеж, збитки будуть: щодо бензину, то росіяни зараз недовироблять, а потім будуть змушені наздоганяти переробки. Вони вже почали брати його з білоруських НПЗ (за даними Росстату, лише за тиждень випуск палива впав на 7,4%, тож Кремль звертався до Білорусі. — Фокус). Але там малі обсяги — десь до трьох тисяч тонн у березні. Ми говоримо про мільйони тонн, а тут три тисячі", — зазначає Корольчук.

Ударами дронів по двох заводах РФ виведено з ладу 4 установки первинної переробки нафти загальною потужністю 2,3 млн тонн за місяць Фото: Скриншот

Дронами по НПЗ: якої шкоди завдано російським підприємствам

За інформацією Сергія Куюна, попри те, що удари дронів не обвалили російську нафтопереробку, а ціни на заправках не рвонули вгору, є декілька важливих показників ефективності проведеної роботи.

Зокрема, ідеться про те, що:

виведено з ладу 4 установки первинної переробки нафти загальною потужністю 2,3 млн тонн за місяць. Ідеться про Рязанський і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді — одні з найсучасніших;

зменшення випуску світлих нафтопродуктів мінімум на 1,7 млн тонн за місяць ринковою вартістю близько 1,5 млрд доларів.

І хоча, за словами Куюна, масштаби руйнувань НПЗ невідомі, у будь-якому разі сотні мільйонів доларів збитків росіяни витратять лише на їх відновлення.

"Також є інформація про те, що постраждали й інші установки, бо на сучасних НПЗ впроваджується блочний принцип, коли різні установки локально розташовуються близько одна до одної. Такі ремонти можуть тривати місяцями", — додав Куюн.

Після запровадження міжнародних санкцій, Росія стала головним постачальником сирої нафти до Індії Фото: PortalMorski.pl

А як же санкції? Що може послабити російську нафтопереробну галузь

Як зазначають експерти, росіяни дійсно мають проблеми з відновленням НПЗ через санкції, проте торгівлю нафтою вони не зупиняють.

"Росіяни не встигають завозити обладнання, яке необхідне для ремонту. Проте існує "сірий" імпорт через треті країни. Щодо торгівлі з іншими країнами, то РФ не зупиняється. Адже ринок нафти, вугілля, газу існує за інерцією. Змінити його в один момент неможливо. Для того, щоб взяти нафту не в РФ, а в іншому місці, її потрібно в когось забрати, а це означає, що в інших країн і споживачів будуть проблеми. Також можна знайти нове родовище, пробурити свердловину і почати качати нафту самим, проте на це підуть десятиріччя. Зауважте й те, що кожна шахта, свердловина має свого конкретного споживача. Це бізнес, гроші, робочі місця. На кожну тонну нафти є свій споживач, немає споживача — немає нафти", — зазначає Юрій Корольчук.

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Санкції проти "тіньового флоту" Путіна: Індія перестала приймати танкери з нафтою, — Bloomberg

Зазначимо, що після запровадження міжнародних санкцій, Росія стала головним постачальником сирої нафти до Індії. За 2023 рік Москва експортувала до азіатської країни нафту на суму близько 37 млрд доларів, що стало рекордним показником для неї. Таку інформацію надає CNN з посиланням на аналіз Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Там кажуть, що не останню роль в цій схемі відіграють США. 2023 року саме Сполучені Штати стали найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, виготовлених із російської нафти. Від початку грудня 2022-го до кінця 2023 року вони купили нафтопродуктів на суму 1,3 млрд доларів. Оцінки CREA базуються на загальнодоступних даних про судноплавство та енергетику.

Загальна вартість експорту цих нафтопродуктів значно зростає, якщо враховувати союзників США, які також запровадили санкції проти Росії. За оцінками CREA, у 2023 році ці країни імпортували нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, на суму 9,1 млрд доларів, що приблизно на 44% більше, ніж роком раніше.

Індія користується можливістю купувати за нижчою ціною. Ймовірно, обидва ці напрямки продажі збережуться, санкції розвинутих економік не можуть їх зупинити

Теоретично це незаконно, адже перероблені поза РФ нафтопродукти не підлягають санкціям. Водночас влада США намагається ліквідувати лазівку, запроваджуючи санкції проти суден російського "‎тіньового флоту"‎, які постачають нафту до Індії.

"Щодо тіньового флоту та змішування нафти в морі і хто є фінальним покупцем, вирахувати його можна лише приблизно, й то потрібно відслідковувати рух танкерів. Китай, Індія Туреччина — так, але вони знижують свою активність, Індія відмовляється. Всі бояться вторинних санкцій", — зауважує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Тим часом економіст, викладач фінансів у KMBS Олексій Геращенко каже, що Індія користується можливістю та все ж купує нафту із Росії за нижчою ціною. І достатніх важелів, які би змусили країну відмовитися від торгівлі з агресором, поки немає.

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Експерт розповів Фокусу про два головних напрямки експорту російської нафти.

"Близько 50% нафти продано в Китай, ще 40% — в Індію. Гадаю, що ці два напрямки торгівлі проблематично закрити, адже обидві країни не вводили санкції проти РФ. Китай — це фактично партнер РФ. Індія користується можливістю купувати за нижчою ціною. Гадаю, що обидва ці напрямки продажі збережуться, санкції розвинутих економік не можуть їх зупинити. Позиція Індії є вкрай важливою, натомість не бачу важелів, щоб утримати Індію від таких дій, для цього треба свідомо запропонувати Індії ще більш дешеву нафту", — пояснив Геращенко.