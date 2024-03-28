Після ударів по НПЗ: у Росії зафіксували обвал виробництва бензину

За даними Росстату, лише за тиждень випуск палива впав на 7,4%, і робота найбільших заводів противника була фактично паралізована. Кремлю навіть довелося просити допомоги у Білорусі.

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Російська Федерація зіткнулася з новою проблемою і пов'язано це з ударами української сторони по нафтопереробних заводах (НПЗ). Виробництво бензину різко скоротилося. Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що тепер робота одних із найбільших російських НПЗ "Роснефти" і "Лукойла" фактично паралізована. Лише за минулий тиждень випуск автомобільного пального скоротився 7,4% і становив 754,6 тисячі тонн, про що повідомили напередодні в Росстаті.

"Тижнем раніше в Росії було вироблено 815,3 тисячі тонн бензину, за тиждень з 4 по 10 березня — 838,9 тисячі тонн. Таким чином, за три тижні економіка втратила 10,1% виробництва бензину. Випуск дизельного палива за той самий період просів на 3,9%, до 1,648 млн тонн", — ідеться в повідомленні.

Зараз, продовжують у матеріалі, близько 14% російських потужностей первинної переробки на НПЗ, просто простоюють. При цьому близько 10% з них припадає на заводи, які займаються безпосередньо виробництвом бензину і дизельного палива для внутрішнього ринку.

Наприклад, 13 березня БПЛА атакував найбільший завод "Роснефти", який розташований у Рязані. Він забезпечує паливом Москву й область. Після удару одразу дві установки зупинилися і виробництво сильно знизилося — на третину (3,3 тисячі тонн на добу). Дизельне паливо почали виробляти менше вже на половину — (5,8 тисячі тонн на добу).

Лише через 3 дні загорілася також установка нафтопереробки на НПЗ у Сизрані, яка є єдиною діючою. На вихідних те саме було зафіксовано на Куйбишевському НПЗ "Роснефти".

У зв'язку з цим Росія навіть могла почати переговори з Білоруссю про імпорт бензину, однак вони "йдуть нелегко".

"Скільки саме знадобиться білоруського бензину, поки що неясно: ситуація на паливному ринку РФ постійно змінюється, відбуваються нові пожежі на НПЗ. Якщо вдасться завершити ремонт у короткі терміни, то дефіцит пального буде не дуже помітним", — сказало джерело Reuters в одній із великих нафтових компаній.

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що американське видання The Hill розкритикувало президента США Джо Байдена за його заклик до України не атакувати російські нафтопереробні заводи через нібито ймовірність зростання цін на нафту.