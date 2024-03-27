"Жахлива позиція": у ЗМІ розкритикували заклик Байдена до України не атакувати НПЗ у Росії

Видання The Hill звернуло увагу на відсутність критики Білого дому нещодавніх масованих ударів РФ по українській критичній інфраструктурі.

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Нещодавні заклики адміністрації Білого дому до України не продовжувати атаки по російських нафтопереробних заводах через вірогідність зростання вартості нафти у світі є абсурдним і приреченим на провал політичним рішенням команди президента США Джо Байдена. Про це йде мова у матеріалі американського видання The Hill.

Автори публікації наголошують, що у 1942 році під час Другої світової війни почалося бомбардування союзниками нафтопереробних заводів нацистської Німеччини. І подібні дії не припинялися аж до травня 1945 року, коли закінчилася війна. Це сприяло перемозі у війні, оскільки дозволило порушити здатність німецької армії здійснювати заправку паливом танків, винищувачів, бомбардувальників, бронетехніки і вантажівок постачання. Тому Україна для перемоги у війні також повинна домогтися зниження здатності Кремля забезпечувати свої війська боєприпасами і зброєю на лінії фронту на Донбасі та у Криму.

Видання назвало "жахливою" позицію адміністрації Байдена, згідно з якою вартість життя і суверенітету українців нижча, ніж вартість бензину.

"Не можна вважати успіх Байдена на виборах у листопаді важливішим, ніж збереження життів мирного населення України", — пишуть журналісти.

Окремо видання звернуло увагу на те, що Білий дім жодним чином не засудив недавні масовані удари російськими крилатими ракетами та безпілотниками по українських цивільних об'єктах та енергетичній інфраструктурі. При цьому Джо Байден все ще не поспішає надавати Києву найважливішу зброю і боєприпаси, необхідні Україні для боротьби та перемоги у війні.

"Зеленський для опору використовує те, що у нього є, — дронами. І він завдає удару Росії по хворому місцю, по гаманцю. Він здійснює атаку по засобах Кремля для фінансування путінської війни", — пише The Hill.

Водночас у матеріалі зазначено, що Путін не відмовляється від своєї витівки знищити Україну і не планує здаватися, доки США і НАТО не можуть забезпечити Україну всім необхідним для ефективного протистояння.

Нагадаємо, що на брифінгу 26 березня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що американська влада не підтримує атаки Києва по російських нафтопереробних заводах.

У свою чергу 22 березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ніхто не має права диктувати Україні умови ведення війни через два роки з моменту її початку.