"Ужасная позиция": в СМИ раскритиковали призыв Байдена к Украине не атаковать НПЗ в России

Издание The Hill обратило внимание на отсутствие критики Белого дома недавних массированных ударов РФ по украинской критической инфраструктуре.

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Недавние призывы администрации Белого дома к Украине не продолжать атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за вероятности роста стоимости нефти в мире являются абсурдным и обреченным на провал политическим решением команды президента США Джо Байдена. Об этом идет речь в материале американского издания The Hill.

Авторы публикации отмечают, что в 1942 году во время Второй мировой войны началась бомбардировка союзниками нефтеперерабатывающих заводов нацистской Германии. И подобные действия не прекращались вплоть до мая 1945 года, когда закончилась война. Это способствовало победе в войне, поскольку позволило нарушить способность немецкой армии осуществлять заправку топливом танков, истребителей, бомбардировщиков, бронетехники и грузовиков снабжения. Поэтому Украина для победы в войне также должна добиться снижения способности Кремля обеспечивать свои войска боеприпасами и оружием на линии фронта на Донбассе и в Крыму.

Издание назвало "ужасной" позицию администрации Байдена, согласно которой стоимость жизни и суверенитета украинцев ниже, чем стоимость бензина.

"Нельзя считать успех Байдена на выборах в ноябре более важным, чем сохранение жизней мирного населения Украины", — пишут журналисты.

Отдельно издание обратило внимание на то, что Белый дом никак не осудил недавние массированные удары российскими крылатыми ракетами и беспилотниками по украинским гражданским объектам и энергетической инфраструктуре. При этом Джо Байден все еще не спешит предоставлять Киеву важнейшее оружие и боеприпасы, необходимые Украине для борьбы и победы в войне.

"Зеленский для сопротивления использует то, что у него есть, — дронами. И он наносит удар России по больному месту, по кошельку. Он осуществляет атаку по средствам Кремля для финансирования путинской войны", — пишет The Hill.

В то же время в материале указано, что Путин не отказывается от своей затеи уничтожить Украину и не планирует сдаваться, пока США и НАТО не могут обеспечить Украину всем необходимым для эффективного противостояния.

Напомним, что на брифинге 26 марта представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что американские власти не поддерживают атаки Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В свою очередь 22 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никто не имеет права диктовать Украине условия ведения войны спустя два года с момента ее начала.