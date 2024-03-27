"Конкретные разговоры": в Госдепе высказались об ударах Украины по НПЗ России

Американская позиция хорошо известна украинскому правительству, поэтому "это не то, о чем они не знали бы", сказал Мэтью Миллер.

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Соединенные Штаты Америки не поощряют и не поддерживают удары Украины за пределами ее границ. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 26 марта.

Журналисты обратились с просьбой к представителю Государственного департамента США прокомментировать недавние заявления в СМИ, что Соединенные Штаты выступают против того, чтобы Украина атаковала нефтеперерабатывающие заводы на территории России и просили ее прекратить.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", — сказал Миллер.

Он не объяснил, что это были за "конкретные разговоры", но сказал, что американская позиция хорошо известна украинскому правительству, поэтому "это не то, о чем они не знали бы".

Напомним, что 22 марта в Financial Times сообщили, что США призвали Украину отказаться от ударов по российским заводам, потому что из-за этого могут вырасти цены на нефть и РФ может атаковать в ответ.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина действует в соответствии с лучшими стандартами НАТО. Она напомнила, что услышала от партнеров из Альянса в начале полномасштабной войны.

РосСМИ подсчитали, что Украина уже 14 раз за последние 3 недели атаковала нефтеперерабатывающие объекты в РФ и на оккупированных территориях.