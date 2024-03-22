США призвали Украину отказаться от ударов по энергетическим объектам РФ, — СМИ

Даже после введения санкций Запада Россия сохраняет лидерство в сфере экспорта энергоресурсов. По словам журналистов, РФ может в ответ атаковать энергетическую инфраструктуру, на которую полагается Запад.

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Соединенные Штаты призвали украинские власти отказаться от атак по российской энергетической инфраструктуре и предупредили о риске роста цен на нефть в мире и вероятной мести со стороны Москвы. Об этом идет речь в материале Financial Times со ссылкой на источники.

Известно, что Вашингтон много раз передавал соответствующие предупреждения высокопоставленным чиновникам в СБУ и Главного управления разведки Минобороны.

Авторы материала отмечают, что с момента полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года оба вышеупомянутых подразделения продолжали расширение собственных программ применения беспилотников для нанесения ударов по российским объектам на земле, на море и в воздухе.

Один из чиновников сообщил о росте разочарования в Белом доме из-за постоянных атак украинскими дронами, которые привели к поражению нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, депо и хранилищ на западе России. Это нанесло ущерб нефтедобывающему потенциалу страны.

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Несмотря на санкции со стороны западных стран по российскому нефтегазовому сектору, Россия продолжает оставаться лидером экспорта важнейших энергетических ресурсов. В частности в этом году стоимость нефти выросла примерно на 15% и составила 85 долларов за баррель, что стало причиной роста цен на топливо вместе с началом кампании президента США Джо Байдена по переизбранию.

Еще одной причиной беспокойства Вашингтона является то, что в случае дальнейших ударов Украины по российским объектам, в том числе за сотнями миль от границы, РФ может в ответ атаковать энергетическую инфраструктуру, на которую полагается Запад.

Издание отмечает, что в течение прошлого года морские беспилотники ГРУ и СБУ также атаковали российские порты, из-за чего было уничтожено несколько российских военных кораблей в Черном море. Также под удар попал ценный для Москвы Крымский мост, соединяющий Россию с оккупированным украинским полуостровом.

Один из украинских чиновников, который участвовал в планировании и проведении нападений, отметил, что их цель — препятствование поставкам топлива российским войскам и уменьшить финансирование военных действий Кремля.

Напомним, что 20 марта стало известно об атаке украинскими дронами по российскому аэродрому "Энгельс". В ГУР Минобороны подтвердили свою причастность к этому.

Также 15 марта ГУР провело спецоперацию БПЛА по Калужскому НПЗ. Это привело к повреждениям оборудования на предприятии.