Спецоперация ГУР: появились детали атаки БПЛА на Калужский НПЗ (фото, видео)

Атака началась в 4 утра и длилась примерно полчаса. Местные власти никак не комментировали инцидент, а источники украинских журналистов утверждают, что спецоперацию с БПЛА проводили бойцы ГУР.

Related video

Ночь на 15 марта была неспокойной для ряда российских регионов. В частности речь идет про Калужскую область, где дроны могли ударить по нефтехимическому предприятию. Российское медиа Astra поделилось некоторыми подробностями по этому поводу.

Сообщается, что всего в небе было зафиксировано 3 БПЛА, которые и попали в нефтезавод в Калужской области. Было повреждено оборудование предприятия, как рассказали источники российского медиа.

Один из громких взрывов даже попал на видео, после чего начался сильный пожар.

Другое российское медиа Baza также утверждает, что беспилотники пытались атаковать нефтехимическое предприятие в Калужской области, которое занимается переработкой нефти.

"Атака началась в 4 утра и продолжалась полчаса. Все дроны были подавлены, но один из них задел трубу, после чего начался пожар, который быстро был локализован. Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа", — говорится в сообщении.

Атака по НПЗ в Калужской области может быть операцией ГУР Фото: KP40.ru

В то же время, губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале писал, что ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры по его версии не зафиксировано.

Атаку по НПЗ он никак не комментировал.

Источник в Силах обороны в комментарии журналистам "РБК-Украина" рассказал, что это была операция Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ).

Напомним, 15 марта сообщалось, что в РФ пожаловались на атаки БПЛА и обстрелы из РСЗО. Всего в течение ночи неспокойно было в четырех российских регионах, однако профильное министерство отчиталось об "успешной" работе ПВО только в Белгородской и Калужской областях.