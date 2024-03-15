Спецоперація ГУР: з'явилися деталі атаки БПЛА на Калузький НПЗ (фото, відео)

Атака почалася о 4 ранку і тривала приблизно півгодини. Місцева влада ніяк не коментувала інцидент, а джерела українських журналістів стверджують, що спецоперацію з БПЛА проводили бійці ГУР.

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Ніч на 15 березня була неспокійною для низки російських регіонів. Зокрема йдеться про Калузьку область, де дрони могли вдарити по нафтохімічному підприємству. Російське медіа Astra поділилося деякими подробицями з цього приводу.

Повідомляється, що загалом у небі було зафіксовано 3 БПЛА, які й влучили в нафтозавод у Калузькій області. Було пошкоджено обладнання підприємства, як розповіли джерела російського медіа.

Один із гучних вибухів навіть потрапив на відео, після чого почалася сильна пожежа.

Інше російське медіа Baza також стверджує, що безпілотники намагалися атакувати нафтохімічне підприємство в Калузькій області, яке займається переробкою нафти.

"Атака почалася о 4 ранку і тривала півгодини. Усі дрони були придушені, але один із них зачепив трубу, після чого почалася пожежа, яку швидко було локалізовано. Постраждалих немає. На місці працює оперативна група", — ідеться в повідомленні.

Атака по НПЗ у Калузькій області може бути операцією ГУР Фото: KP40.ru

Водночас губернатор Калузької області Владислав Шапша у своєму Telegram-каналі писав, що вночі в Дзержинському районі силами ППО подавлено 4 БПЛА. Постраждалих і руйнувань інфраструктури за його версією не зафіксовано.

Атаку щодо НПЗ він ніяк не коментував.

Джерело в Силах оборони в коментарі журналістам "РБК-Україна" розповіло, що це була операція Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ).

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що в РФ поскаржилися на атаки БПЛА та обстріли з РСЗВ. Загалом протягом ночі неспокійно було в чотирьох російських регіонах, однак профільне міністерство відзвітувало про "успішну" роботу ППО лише в Бєлгородській і Калузькій областях.