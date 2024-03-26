"Ужасная рекомендация": Ходжес рассказал, требовали ли США от Украины не атаковать НПЗ РФ

По словам экс-главнокомандующего войсками США в Европе, Киев должен проигнорировать заявления Вашингтона, если они действительно были сделаны. Военные объекты противника являются законной целью.

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Американские союзники якобы могли попросить Украину перестать атаковать нефтеперерабатывающие заводы на территории России. Генерал-лейтенант, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью BBC предположил, может ли это являться правдой.

По его словам, эти военные объекты противника на территории России являются вполне законной целью для Киева. Соответственно, если подобные рекомендации и прозвучали со стороны Вашингтона, то реагировать на них не нужно.

"Надеюсь, что это неправда. Но, к сожалению, в это можно поверить. И если кто-то из нашего правительства сообщил такое украинцам, — это абсолютно ужасная рекомендация. Украина должна ее игнорировать. [НПЗ] являются законными целями. Усугубляет ситуацию то, что это происходит после сокрушительного удара России по украинским гражданским объектам", — заявил Бен Ходжес.

Отдельно было отмечено, что администрация в США до сих пор могла не определиться, какой должна быть развязка конфликта. Нужна стратегическая четкость и приоритеты, считает американский генерал.

Напомним, 22 марта сообщалось, что США могли призвать Украину отказаться от ударов по энергетическим объектам РФ, о чем сказано в материале Financial Times. Даже после введения санкций Запада Россия сохраняет лидерство в сфере экспорта энергоресурсов. По словам журналистов, РФ может в ответ атаковать энергетическую инфраструктуру, на которую полагается Запад.

Позже на это отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Россия разрушает украинские энергообъекты "с геноцидными намерениями". В то же время Украина, по его словам, обороняется в рамках международного права. Соответственно, никто не может диктовать Киеву условия.