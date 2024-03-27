"Конкретні розмови": в Держдепі висловилися щодо ударів України по НПЗ Росії

Американська позиція добре відома українському уряду, тож "це не те, про що вони не знали б", сказав Метью Міллер.

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Сполучені Штати Америки не заохочують і не підтримують удари України за межами її кордонів. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу 26 березня.

Журналісти звернулися з проханням до представника Державного департаменту США прокоментувати нещодавні заяви в ЗМІ, що Сполучені Штати виступають проти того, аби Україна атакувала нафтопереробні заводи на території Росії і просили її припинити.

"Я не буду говорити про конкретні розмови, але наша позиція від самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території", — сказав Міллер.

Він не пояснив, що то були за "конкретні розмови", але сказав, що американська позиція добре відома українському уряду, тож "це не те, про що вони не знали б".

Нагадаємо, що 22 березня у Financial Times повідомили, що США закликали Україну відмовитись від ударів по російських заводах, бо через це можуть зрости ціни нафту і РФ може атакувати у відповідь.

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна діє відповідно до найкращих стандартів НАТО. Вона нагадала, що почула від партнерів з Альянсу на початку повномасштабної війни.

РосЗМІ підрахували, що Україна вже 14 разів за останні 3 тижні атакувала нафтопереробні об'єкти в РФ та на окупованих територіях.