"Ніхто не диктувати Україні умови": у Зеленського жорстко відповіли про удари по НПЗ РФ

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Росія руйнує українські енергооб’єкти "з геноцидними намірами". Водночас Україна, за його словами, обороняється в межах міжнародного права.

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У ЗМІ повідомили, що США закликали Україну припинити атаки по нафтопереробних заводах на території РФ. На це в ефірі російського телеканалу "Дождь" 22 березня відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це фіктивна інформація. Ніхто не буде після двох років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни", — заявив він.

Представник ОП наголосив, що Росія завдає ударів по українській енергетичній і цивільній інфраструктурі. Зокрема, уночі на 22 березня був масований обстріл таких об’єктів, унаслідок якого знеструмлений Харків.

"Тобто це умисна тактика, яка застосовується саме з геноцидними намірами проти цивільного населення. Що стосується ударів по НПЗ, у межах міжнародного права "знежирювати" російську армію є абсолютним правом України", — зазначив Подоляк.

Він уточнив, що йдеться про руйнування "інструментів ведення війни", а базовим таким інструментом є паливо.

"Якщо Росія як ініціатор неспровокованої неоголошеної війни умисно знищує цивільну інфраструктуру, то Україна в межах міжнародного права, обороняючись, знищує так звану інфраструктуру війни", — підкреслив радник.

Він додав, що дискусії щодо ударів по НПЗ на території РФ можливі, але такі атаки "безсумнівно" продовжуватимуться.

Коментар Михайла Подоляка щодо ударів по НПЗ в Росії — з 57:57

Нагадаємо, "застереження" від США також уже прокоментували в Кабміні. Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна діє відповідно до "найкращих натовських стандартів".

Британська розвідка після масованого обстрілу вночі на 22 березня заявила, що атаки по критично важливих об’єктах продовжуватимуться, доки ЗС РФ має для цього літаки та зброю.