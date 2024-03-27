Удари України по НПЗ змусили Росію збільшити імпорт білоруського бензину, — ЗМІ

Через зростання імпортних поставок вартість палива зростає, проте Росія надалі купує бензин, бо вважає це найбільш правильним способом насичення внутрішнього ринку цим стратегічним ресурсом.

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Росія пішла на заходи, аби врятувати свій ринок від нестачі бензину на фоні нещодавніх успішних атак НПЗ цієї країни. Для недопущення бензинового голоду Росія почала імпорт з Білорусі. Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

На світовому ринку Росія вважається одним з основних експортерів бензину, проте зараз відновлення втраченого потенціалу неможливе. Це змусило постачальників терміново замовити постачання бензину з Білорусі у великих обсягах. Мова йде про велику кількість угод, якими передбачено постачання палива. Москва підписала ці контракти, аби забезпечувати потреби господарства та продовжувати агресію. Такими є реалії після повної заборони з початку березня експорту бензину, а також через вірогідне суттєве скорочення виготовлення бензину.

У зв'язку зі зростанням імпортних поставок вартість палива зростає, проте Росія все ще купує бензин, тому що мова йде про найбільш раціональний спосіб забезпечення внутрішнього ринку необхідним стратегічним ресурсом.

Протягом першої половини березня імпорт зріс у п'ятеро, досягши позначки майже 3 000 тонн. Це при тому, що у лютому такі поставки не досягали 600 тонн, а в січні Білорусь зовсім не здійснювала експорт бензину. Проте навіть це, зазначають джерела видання, не допомогло остаточно вирішити проблему через постійне зростання необхідності постачання палива, а білоруські потужності не такі великі. Уряди двох країн продовжують переговори, проте остаточного результату все ще не вдалося досягнути.

За останні два місяці бензин в Росії здорожчав через атаки українськими дронами

Протягом останніх двох місяців, а саме з 24 січня по 25 березня поточного року, Силами оборони було проведено масштабну операцію з ураження стратегічної галузі російської економіки — нафтопереробним заводам. Попри відчайдушний спротив російської протиповітряної оборони, якісне планування, координація та висока якість БПЛА українського виробництва допомогли ЗСУ уразити 10 нафтопереробних заводів, 1 завод скраплення та перероблення газу, 1 районну електростанцію. До переліку уражених нафтопереробних заводів РФ, які атакували безпілотники з початку року увійшли:

Санкт-Петербург "Невський мазут" – 18 січня;

Туапсе – Туапсинський НПЗ – 24 січня;

Волгоград – Волгоградський НПЗ – 3 лютого;

Краснодарський край – Ільський НПЗ і Афіпський НПЗ — 9 лютого;

Нижньогородська область, Кстово – "Лукойл-Нижньогороднефтеоргсінтез" — 12 березня; Рязань – Рязанський нафтопереробний завод – 13 березня;

Нижньогородська область, Кстово – 13 березня;

Ленінградська область, Кириші – "Киришинефтеоргсинтез" – 13 березня.

Україна для завдання високоточних ударів обрала ректифікаційні колони, які є найвразливішими місцями НПЗ. Загальна сума прямого збитку від знищення цінного обладнання, за підрахунками українських фахівців, складає близько 1,5 млрд доларів.

Інфографіка ударів України по російським НПЗ

Нагадаємо, що американське видання The Hill розкритикувало президента США Джо Байдена за його заклик до України не атакувати російські нафтопереробні заводи через нібито вірогідність зростання цін на нафту.

Водночас вчора колишній командувач американських Сухопутних сил у Європі Бен Годжес висловив думку, що Київ має ігнорувати заклики США щодо обмеження ударів по нафтопереробних заводах РФ.