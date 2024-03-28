Влучання українського дрону спричинило повну зупинку Куйбишевського НПЗ в РФ, — Reuters

Як повідомили джерела Reuters, минулого тижня Куйбишевський нафтопереробний завод зупинив свою роботу, адже в нього влучив український безпілотник. На цей завод припадало 1,34% від загального обсягу переробки нафти.

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Російський Куйбишевський нафтопереробний завод, який розташовується неподалік Самари, повністю зупинив свою роботу після влучання у нього українського безпілотника минулого тижня. Також росіянам довелось заборонити експорт власного бензину та збільшити імпорт бензину з Білорусі. Про це Reuters повідомили власні джерела.

"Ця зупинка додає труднощів російському нафтопереробному сектору, оскільки потреба в екстреному ремонті після численних атак безпілотників, про які заявляла Україна, призвела до того, що вони намагаються забезпечити постачання. За підрахунками Reuters, близько 14% російських нафтопереробних потужностей було зупинено через атаки безпілотників, в тому числі в Куйбишеві", — йдеться у повідомленні.

Видання уточнило, що цього місяця Росії довелось збільшити імпорт бензину з Білорусі, щоб уникнути можливого дефіциту палива. Крім того, Росія змушена була заборонити експорт власного бензину на шість місяців, починаючи з 1 березня, щоб запобігти різкому зростанню внутрішніх цін на пальне.

Щоправда, труднощі на російських нафтопереробних заводів дещо зменшилися, оскільки відновилася робота однієї установки на Рязанському нафтопереробному заводі, про що Reuters повідомили у середу одразу три джерела,

"Минулого року Куйбишевський завод був 29-м найбільшим нафтопереробним заводом Росії за обсягом виробництва, на який припадало 1,34% від загального обсягу переробки нафти", — зазначило видання.

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Цей завод переробив 3,687 мільйона тонн сирої нафти. На ньому було вироблено 624 000 тонн бензину (1,42% від загального обсягу виробництва в Росії), 1,187 мільйона тонн дизельного палива (1,35%) і 1,040 мільйона тонн мазуту (2,56%).

Водночас, прогноз виробництва нафтопереробки в Росії на 2024 рік залишається незмінним і близьким до минулорічного рівня — близько 5,5 млн барелів на добу, заявив минулого тижня міністр енергетики Микола Шульгінов, пише Reuters.

Нагадаємо, 16 березня українські дрони атакували Сизранський та Куйбишевський НПЗ у Самарській області. 15 березня — Бєлгородський НПЗ, 14 березня — НПЗ у Рязані, 13 березня — НПЗ в Ленінградській області та завод нафтопродуктів у Новошахтинську Ростовській області, 12 березня — нафтобаза "Лукойла" у нижегородському Кстові. Ще три нафтоб'єкти були атаковані безпілотниками у дні виборів президента РФ.

28 березня The Moscow Times написала, що за даними Росстату, лише за тиждень випуск палива впав на 7,4%, і робота найбільших заводів противника була фактично паралізована. Кремлю навіть довелося просити допомоги у Білорусі.