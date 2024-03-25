14 атака за три тижні: БпЛА атакували російський НПЗ у Саратові, — ЗМІ

Внаслідок атаки, за даними журналістів, на стратегічному об'єкті сталася пожежа, а уламками пошкоджено операторську. Медіа підрахувало, що це вже 14 атака на нафтопереробні об'єкти в РФ та на окупованих територіях за останні три тижні.

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У Саратові невідомі БпЛА напали на місцевий нафтопереробний завод. Внаслідок атаки виникла пожежа і є руйнування. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

"НПЗ у Саратові на вулиці Брянській атакували вранці 23 березня. Безпілотник придушили силами РЕБ, але він упав на територію НПЗ. Виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів. Пошкоджено операторну. Постраждалих немає", — проінформувало видання.

Зазначається, що це вже 14 атака на нафтопереробні підприємства в РФ та на окупованих територіях за 3 тижні.

В РФ підрахували кількість атак на НПЗ

Напередодні в результаті атаки на НПЗ у Криму горіли 3 ємності з нафтопродуктами та склад, а Куйбишевський НПЗ у Самарській області призупинив роботу після атаки БпЛА 23 березня через пошкодження однієї з установок.

15 березня два БпЛА атакували нафтопереробну станцію "Станова" у Липецькій області . Об'єкт розташований за 300 км від кордону з Україною.

17 березня безпілотник упав на території одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії, "Славнефть-Янос" у Ярославській області. Пожежі не було, постраждалих нема.

Цього ж дня два БпЛА атакували "Ровеньківську нафтобазу" в окупованій Луганській області. Один з них здетонував, спалахнув резервуар для зберігання ПММ.

17 березня атакований нафтозавод у Слов'янську-на-Кубані, 16 березня — Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, 15 березня — Бєлгородський НПЗ, 14 березня — НПЗ у Рязані, 13 березня — НПЗ в Ленінградській області та завод нафтопродуктів у Новошахтинську Ростовській області, 12 березня — нафтобаза "Лукойла " у нижегородському Кстові. Ще три нафтоб'єкти були атаковані безпілотниками у дні виборів президента РФ.

Нагадаємо, у Financial Times із посиланням на джерела повідомили, що США закликали українську владу відмовитися від атак на російську енергетичну інфраструктуру і попередили про ризик зростання цін на нафту у світі та ймовірну помсту з боку Москви.