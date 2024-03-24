Після атаки дронів: у РФ заявили про зупинку роботи Куйбишевського НПЗ

За даними журналістів, основна установка підприємства зазнала пошкоджень, що призвело до повної зупинки роботи заводу.

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Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії був змушений призупинити свою діяльність після нещодавньої атаки дронів. Про це повідомляє російське медіа ASTRA.

За даними джерела, внаслідок атаки пошкоджень зазнала установка АВТ-4, оскільки переробний цикл нафти зупинився. Вони також зазначили, що це вже тринадцята атака на нафтопереробні заводи в Росії за останні три тижні.

Зазначимо, що українська сторона офіційно не підтверджувала цієї інформації.

Пост росЗМІ

Удар по Куйбишевському НПЗ у Самарській області: що відомо

У ніч на 23 березня Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарі зазнав атаки безпілотного літального апарату. В інтернет-виданні зазначили, що внаслідок удару на НПЗ спалахнула пожежа. У мережі з'явилися відповідні фото та відео.

Очевидці розповіли журналістам, що чули гучний вибух, після якого побачили полум'я від пожежі.

Зазначимо, що 16 березня безпілотники вдарили по російських нафтопереробних заводах у Самарській області. За даними джерел, нічна атака на російські НПЗ була результативною. Зокрема, ударні БПЛА СБУ відпрацювали по трьом нафтопереробним заводам корпорації "Роснефть" у Самарській області — Новокуйбишевський, Куйбишевський і Сизранський НПЗ. Ці заводи переробляють на рік близько 25 мільйонів тонн нафти, тобто майже 10% усієї нафтопереробки РФ.

Нагадаємо, у Financial Times із посиланням на джерела повідомили, що США закликали українську владу відмовитися від атак на російську енергетичну інфраструктуру і попередили про ризик зростання цін на нафту у світі та ймовірну помсту з боку Москви.