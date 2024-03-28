Попадание украинского дрона привело к полной остановке Куйбышевского НПЗ в РФ, — Reuters

Как сообщили источники Reuters, на прошлой неделе Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод остановил свою работу, ведь в него попал украинский беспилотник. На этот завод приходилось 1,34% от общего объема переработки нефти.

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Российский Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который располагается недалеко от Самары, полностью остановил свою работу после попадания в него украинского беспилотника на прошлой неделе. Также россиянам пришлось запретить экспорт собственного бензина и увеличить импорт бензина из Беларуси. Об этом Reuters сообщили собственные источники.

"Эта остановка добавляет трудностей российскому нефтеперерабатывающему сектору, поскольку потребность в экстренном ремонте после многочисленных атак беспилотников, о которых заявляла Украина, привела к тому, что они пытаются обеспечить поставки. По подсчетам Reuters, около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей было остановлено из-за атак беспилотников, в том числе в Куйбышеве", — говорится в сообщении.

Издание уточнило, что в этом месяце России пришлось увеличить импорт бензина из Беларуси, чтобы избежать возможного дефицита топлива. Кроме того, Россия вынуждена была запретить экспорт собственного бензина на шесть месяцев, начиная с 1 марта, чтобы предотвратить резкий рост внутренних цен на топливо.

Правда, трудности на российских нефтеперерабатывающих заводов несколько уменьшились, поскольку возобновилась работа одной установки на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, о чем Reuters сообщили в среду сразу три источника,

"В прошлом году Куйбышевский завод был 29-м крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом России по объему производства, на который приходилось 1,34% от общего объема переработки нефти", — отметило издание.

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Этот завод переработал 3,687 миллиона тонн сырой нефти. На нем было произведено 624 000 тонн бензина (1,42% от общего объема производства в России), 1,187 миллиона тонн дизельного топлива (1,35%) и 1,040 миллиона тонн мазута (2,56%).

В то же время, прогноз производства нефтепереработки в России на 2024 год остается неизменным и близким к прошлогоднему уровню — около 5,5 млн баррелей в сутки, заявил на прошлой неделе министр энергетики Николай Шульгинов, пишет Reuters.

Напомним, 16 марта украинские дроны атаковали Сызранский и Куйбышевский НПЗ в Самарской области. 15 марта — Белгородский НПЗ, 14 марта — НПЗ в Рязани, 13 марта — НПЗ в Ленинградской области и завод нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, 12 марта — нефтебаза "Лукойла" в нижегородском Кстове. Еще три нефтеобъекта были атакованы беспилотниками в дни выборов президента РФ.

28 марта The Moscow Times написала, что по данным Росстата, только за неделю выпуск топлива упал на 7,4%, и работа крупнейших заводов противника была фактически парализована. Кремлю даже пришлось просить помощи у Беларуси.