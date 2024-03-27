Пропускают 80% БПЛА: в РФ наказывают Росгвардию, которая "защищает" НПЗ, — "Атеш"

Нефтеперерабатывающая отрасль РФ более полугода попадает под удары беспилотников ВСУ. За это время Москва так и не придумала способ, как им противодействовать.

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Кремль обеспокоен беспомощностью "Росгвардии", которая не способна защитить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) РФ. Для этого командующих региональных подразделений МВД России наказывают: переводят на новое место работы, снимают с должности. О том, как реагируют российские власти на удары БПЛА Сил обороны Украины, рассказали в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

В заметке, опубликованной 27 марта, говорится об "эффективности" мобильных групп Росгвардии против украинских беспилотников, о которой рассказали агенты партизан. Выяснилось, что они способны справиться только с пятой частью БПЛА, которые угрожают НПЗ России. 80% дронов долетает, — указывает партизанское движение.

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Между тем именно на Росгвардию возложена задача придумать способ защиты предприятий нефтепереработки. Для этого они должны были бы отработать самые разные сценарии реагирования. Однако атаки БПЛА продолжаются уже седьмой месяц, а эффективного противодействия россияне так и не придумали.

"Задача стоит сверху и отрабатывается много сценариев, но на данный момент они не имеют четкого понимания того, как эффективно противодействовать подобным атакам", — отметили в "Атэш".

Чтобы поднять эффективность противодействия БПЛА, в регионы приехали служебные проверки из центра. Они снимают с должностей командиров, переводят на другую работу — это наказание за то, что они не придумали средств защиты стратегических объектов РФ, — отметили партизаны.

Удары по РФ — информация Атеш об атаках на НПЗ Фото: Атеш

Удары по РФ — атаки дронов на НПЗ

Отметим, российские предприятия нефтяной отрасли, начиная с сентября 2023 года, страдают от регулярных ударов беспилотников Сил обороны. Аналитики собрали информацию об ударе, которые состоялись с сентября 2023 по середину февраля 2024 года. Выяснилось, что БПЛА атаковали 18 раз: били по нефтяным терминалам, нефтебазам, складам горючего и тому подобное.

Между тем с января 2024 года началась следующая волна ударов — дроны целенаправленно атаковали именно нефтеперерабатывающие заводы. Согласно подсчетам издания Bloomberg, состоялось около 20 ударов, в результате чего РФ могла потерять около 12% мощностей.

На событие отреагировали в Кремле. В частности, с 1 марта ввели мораторий на экспорт бензина: прогнозировали, что возможен дефицит и рост цен.

Напоминаем, 25 марта партизаны рассказали, что для защиты НПЗ россияне решили использовать ЗРК "Панцирь". Впрочем, ранее эксперты проанализировали, хватит ли у РФ этих средств ПВО, чтобы уберечь от беспилотников 45 заводов по переработке нефти, разбросанных по всей территории страны.