"Панцири" возле НПЗ: как быстро РФ защитится от дронов ВСУ, — Defense Express

Защиту нефтеперерабатывающих заводов от атак с воздуха россияне смогут наладить в течение месяца, пояснили аналитики. После этого украинские дроны выберут другие, не менее важные цели.

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Российские власти спустя полтора месяца атак дронов ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) решили защитить их зенитно-ракетными установками (ЗРК) "Панцирь". Реакция наступила слишком поздно, поскольку Минобороны РФ регулярно отчитывалось, что обезвредило все атакующие устройства. Защитой НПЗ должна заняться Росгвардия, но в ее состав не входят силы ПВО. О том, как Кремль будет доставать дефицитные средства ПВО и сколько времени на это потратит, рассказали эксперты Defense Express.

Эксперты сначала проанализировали реакцию РФ на удары по Москве. Первый украинский дрон добрался до столицы 30 июля 2023 года. Атаки продолжались до конца августа, а уже в сентябре российские власти отчитались, что полностью защитили многомиллионный город. То есть время реакции — 1 месяц, написали на портале.

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С другой стороны, нужно понять, какие именно средства могут использовать россияне.

Первый вариант — ЗРК "Панцирь" (способен поражать цели на расстоянии до 18 км, кроме того, имеет пушки, которые стреляют со скоростью 5 тыс. выстрелов в минуту). Для того, чтобы защитить Москву, россияне пригнали "арктические" установки — это свидетельствует о дефиците средств ПВО даже для защиты столицы. Кроме того, чтобы они действовали эффективно, их поднимали на крыши особо важных зданий или строили специальные высотные конструкции — на Defense Express показали соответствующие фото.

Взрывы в РФ — зенитная башня для ЗРК Панцирь Фото: Defence Express

Второй вариант — зенитные установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы. Ими можно восполнить дефицит ЗРК "Панцирь" и они действительно способны охотиться на украинские дроны, отметили эксперты. Однако, по их мнению, эффективность пулеметов все же меньше эффективности "Панцирей", которых не хватает.

Даже если РФ в течение ближайшего месяца или большего срока сможет как-то защитить НПЗ, то волноваться по этому поводу не стоит, — отметили эксперты. На территории России есть много военных объектов, которые могут стать следующими целями для дронов ВСУ.

В сети можно отыскать информацию об ориентировочном количестве ЗРК "Панцирь" — в 2017 году РФ их имела 110 шт. После начала вторжения они и в дальнейшем производились: об этом отчитывались производители, а министр обороны Сергей Шойгу посетил завод, который занимается выпуском С-300.

Взрывы в РФ — детали

Отметим, атаки на объекты нефтеперерабатывающей отрасли РФ начались в сентябре 2023 года — первыми целями были нефтебазы и некоторые НПЗ, расположенные в радиусе 100-900 км от украинской границы. Аналитики подсчитали, что к середине февраля 2024 года удалось попасть по 18 объектам, самый отдаленный из которых — нефтяной терминал в Усть-Луге под Санкт-Петербургом.

В марте начались массированные атаки дронов, которые угрожали именно НПЗ — целились в установки АВТ-6, являющихся основными элементами переработки нефти. В течение трех-четырех недель удалось осуществить 17 ударов по 12 объектам. Издание Bloomberg подсчитало, что украинцы атаковали 12% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Военный журналист Джулиан Репке подсчитал, что во время каждой атаки украинцы использовали от 30 до 60 БПЛА со взрывчаткой.

Напоминаем, 20 марта западные СМИ отметили, что Украина начала новый этап войны, во время которого планирует бить по военным объектам РФ. Тем временем эксперты перечислили российские НПЗ, которые попали под удар дронов ВСУ.