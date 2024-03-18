До 60 дронов каждую ночь: Путин вскоре почувствует последствия атак по территории РФ, — Bild (видео)

Российское население вскоре не будет иметь чем заправлять автомобили, отметил журналист Bild Джулиан Рёпке. В то же время военные ВС РФ никаких проблем не будут иметь — их заправят в первую очередь.

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Ударные беспилотники ВСУ каждую ночь стаями до 60 ед. атакуют нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) РФ. Количество ударов настолько велико, что вскоре российское население на себе ощутит последствия. В частности, появится дефицит бензина, и это станет проблемой для так называемого президента России Владимира Путина. Военный журналист Bild Джулиан Рёпке (Julian Röpcke) проанализировал украинские беспилотные атаки: итог опубликовал в Youtube-канале немецкого издания.

Рёпке отметил, что Украина "ночь за ночью, почти каждую ночь" бьет по российским НПЗ. Местное население снимает моменты попадания — и это доказывает, что атаки действительно происходят и далеко не все БПЛА сбивают силы ПВО ВС РФ. Согласно его подсчетам, ВСУ ударили 17 раз по 12 заводам.

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Ориентировочное количество беспилотников, задействованное для атак — от 30 до 60 шт., подсчитал журналист. При этом самая дальняя точка, до которой достали дроны — в 900 км от российско-украинской границы.

Удары по РФ — по каким НПЗ попали дроны ВСУ Фото: Скриншот

В РФ с 1 марта введен запрет на экспорт бензина, напомнил Рёпке.

"Бензин запрещено экспортировать в течение полугода. Согласно Blomberg, за последние несколько недель около 12% мощностей НПЗ России были поражены".

Учитывая удары по НПЗ, в Кремле опасаются дефицита продуктов нефтепереработки. В первую очередь это ударит по гражданским: военные будут получать все, что нужно для ведения войны, — уверен журналист.

Между тем россияне в какой-то момент заметят недостаток топлива и это повлияет на отношение к Путину, который только что будто бы "победил" на так называемых "выборах президента".

"Это было бы на самом деле большой проблемой для Путина. Конечно, эти проблемы не повлияют на армию — ей будут поставлять и в дальнейшем. Это, очевидно, огромная проблема, и, несмотря на пропаганду и фальшивые выборы, это все равно может негативно повлиять на имидж Путина".

К тому же, под улары БПЛА ВСУ попадают и другие важные объекты, отметил Рёпке — это нефтехранилища и даже аэропорты РФ.

Удары по РФ — детали

Отметим, Фокус писал о регулярных атаках дронов на нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и склады топлива РФ, которые особенно активизировались в марте 2024 года. Например, в ночь на 16 марта беспилотники добрались до трех НПЗ в Самарской области: Новокуйбышевского, Куйбышевского и Сызранского. Общая мощность этих заводов — около 25 млн тонн переработки нефти в год (в целом РФ перерабатывает за год около 300 млн тонн нефти). 12 марта произошло чрезвычайное происшествие на НПЗ "Лукойл" в Нижегородской области. БПЛА повредили установку, которая отвечает за половину мощностей завода: он остановился на временный ремонт, — заверили владельцы.

Между тем аналитики подсчитали удары по нефтеперерабатывающей отрасли, которые произошли с сентября 2023 года по середину февраля 2024 года. Согласно подсчетам, зафиксировали 18 ночных атак. Из них самый отдаленный — по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом, на расстоянии почти 1000 км от Украины.

Напоминаем, в ночь на 17 марта украинские беспилотники и ракеты угрожали НПЗ и аэропортам. В то же время расследователи выяснили, почему так важно атаковать российские предприятия нефтяной отрасли.