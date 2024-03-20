На фоне атак дронов на НПЗ: Россия увеличила экспорт сырой нефти, – СМИ

По словам аналитика Алекса Ходса, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могут привести к сокращению мировых поставок нефти примерно на 350 000 баррелей в сутки.

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Удары украинских беспилотных летательных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Российской Федерации привели к снижению нефтеперерабатывающей деятельности и увеличению экспорта российской сырой нефти. Об этом пишет Reuters.

Как отмечают журналисты, в 2024 году Украина активизировала атаки на нефтяную инфраструктуру РФ. Только в марте БПЛА атаковали по меньшей мере семь российских нефтеперерабатывающих заводов.

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По оценкам издания, в результате атак были остановлены 7% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Аналитик StoneX Алекс Ходс сказал в комментарии СМИ, что снижение нефтеперерабатывающей деятельности привело к увеличению экспорта сырой нефти из РФ. Он также предрек возможное сокращение добычи сырой нефти, так как РФ сталкивается с ограничениями по ее хранению.

Согласно расчетам Ходеса, удары по российским НПЗ могут привести к сокращению мировых поставок нефти примерно на 350 000 баррелей в сутки и повышению цен на нефть в США на 3 доллара за баррель.

Нефтеперерабатывающие заводы в РФ, которые подверглись атаке БПЛА

Напомним, с начала года беспилотники успешно атаковали не менее 8 крупных нефтеперерабатывающих заводов в РФ, которые производят десятки миллионов баррелей нефтепродуктов.

Так, по данным СМИ, 12 марта в результате атаки украинских дронов остановилась крупнейшая первичная установка по переработке нефти на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании "Лукойл" в Нижегородской области.