Фокус исследовал, почему сокращается российская нефтедобыча, что именно на нее влияет, а также какие на самом деле сложности для РФ способны создать последствия ударов по НПЗ и нефтебазам.

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Правительство России приказало компаниям сократить добычу нефти во втором квартале до 9 млн баррелей в день до конца июня в соответствии со своими обязательствами перед ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Известно, что в России поставили конкретные цели по сокращению добычи для каждой компании. Также отмечают, что сокращение производства будет способствовать сезонному пику технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах, многие из которых уже сократили производство топлива в результате сбоев и атак беспилотников.

В конце февраля 2024 года вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что добыча российской нефти составляет 9,5 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в России в апреле, мае и июне упадет примерно на 3,6%, 4,1% и 4,9% в сравнении с мартом и в соответствии с обещаниями России добровольно сократить добычу, пишет Reuters. Новак заявил, что Россия сократит добычу дополнительно на 350 тыс. баррелей в сутки в апреле, а экспорт будет сокращен по сравнению с мартовским уровнем на 121 тыс. баррелей в сутки. В мае добыча сократится на 400 тыс. баррелей в сутки, а экспорт — еще на 71 тыс. баррелей в сутки.

Удары по НПЗ РФ — не основные причины сокращения российской нефтедобычи и падения объемов экспорта российской нефти Фото: Скриншот

Приводят ли удары по НПЗ к падению объемов экспорта российской нефти

Как пояснил Фокусу эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, обязательства перед ОПЕК+, а также стратегия для стимулирования дальнейшего повышения цен на нефть, ведь чем ее меньше, тем больше спрос и цена, являются основными причинами сокращения российской нефтедобычи. А что касается влияния на ситуацию ударов дронов по нефтеперерабатывающим заводам России, то оно не такое существенное, как можно думать.

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Экспорт российской нефти снизился на 730 тысяч баррелей в день: что способствовало, — Bloomberg (фото)

"История с ударами дронов интересна многим. Прежде всего, есть признание, что это украинские удары. А вот насколько они наносят вред — другой вопрос. По сокращению нефти в РФ есть договоренность по ОПЕК+ — сократить на 5%. Поэтому там все идет по плану. Не думаю, что это привязано к сокращению потребления нефти нефтеперерабатывающими заводами. Российские нефтеперерабатывающие заводы производят порядка 270-280 млн тонн нефтепродуктов. Более 180 млн идет на экспорт. Это среднестатистические данные. Где-то 100 млн тонн остается для внутреннего рынка", — пояснил Корольчук.

Эксперт также отметил, что объемы производства дизельного топлива, которое больше популярно на мировых рынках, вообще не претерпели изменений.

Дизтопливо более популярно на мировых рынках и является основным продуктом, который производится для экспорта. Бензин россияне экспортируют, однако в незначительном количестве.

"Что касается дизтоплива, то удары дронов этого вообще не касаются. Ведь есть бензин, и есть дизтопливо. Дизтопливо более популярно на мировых рынках и является основным продуктом, который производится для экспорта. Бензин россияне экспортируют, однако в незначительном количестве. Они не производят его сверх своих потребностей.

То, что эти удары наносились целевым образом по оборудованию, которое отвечает за выработку бензина нефтеперерабатывающих заводов, является важным. Но это же лишь небольшая часть рынка российских нефтепродуктов. Также замечу, что не известен уровень повреждений. Мы не знаем, сколько времени уйдет на восстановление", — добавил Корольчук.

По его словам, нефтепереработка в РФ упала менее чем на 10%. И не только из-за атак дронов и приостановки деятельности НПЗ, но и вследствие плановых ремонтов.

Нефтепереработка в РФ упала менее чем на 10%. И не только из-за атак дронов и приостановки деятельности НПЗ, но и вследствие плановых ремонтов. Фото: Getty Images

Цены могут упасть: влияет ли ситуация с нефтепереработкой в России на мировой рынок нефти

Недавно в публикации Financial Times была информация, якобы США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Эксперты отрицают подобное влияние атак дронов на мировой рынок нефти.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что удары по российским НПЗ не могут дестабилизировать мировой рынок нефти и нефтепродуктов. По его словам, в случае падения экспорта нефтепродуктов из РФ на рынок пойдет больше российской нефти, а значит, цены на сырье снизятся.

"Россияне экспортируют немного бензина (потому что сами много его потребляют), поэтому влияния на рынок этого продукта, который больше всего беспокоит Штаты, не будет", — добавил он.

Возможно подорожание дизтоплива — основной экспортной позиции страны-агрессора, однако это пока предположение

Также Куюн отметил, что возможно подорожание дизтоплива — основной экспортной позиции страны-агрессора, однако это пока предположение. Ведь на практике на смену росту быстро наступает падение, потому что рынок питается из альтернативных источников.

"По моему мнению, нужно дождаться мая-июня, чтобы понять, сколько российских заводов вернется в работу, как они возобновят свою деятельность. То есть мы поймем, был ли это одномоментный эффект или действительно был нанесен большой ущерб, ведь от дронов меньше ущерба, чем от ракет", — добавил Юрий Корольчук. По его мнению, говорить, что ударами дронов по НПЗ наносятся катастрофические убытки РФ, рано. "Да, конечно, убытки будут: по бензину, то россияне сейчас недопроизводят, а потом будут вынуждены догонять переработки. Они уже начали брать его с белорусских НПЗ (по данным Росстата, только за неделю выпуск топлива упал на 7,4%, поэтому Кремль обращался к Беларуси. — Фокус). Но там малые объемы — где-то до трех тысяч тонн в марте. Мы говорим о миллионах тонн, а здесь три тысячи", — отмечает Корольчук.

Ударами дронов по двум заводам РФ выведены из строя 4 установки первичной переработки нефти общей мощностью 2,3 млн тонн в месяц Фото: Скриншот

Дронами по НПЗ: какой ущерб нанесен российским предприятиям

По информации Сергея Куюна, несмотря на то, что удары дронов не обвалили российскую нефтепереработку, а цены на заправках не рванули вверх, есть несколько важных показателей эффективности проведенной работы.

В частности речь идет о том, что:

выведены из строя 4 установки первичной переработки нефти общей мощностью 2,3 млн тонн в месяц. Речь идет о Рязанском и нефтеперерабатывающем заводе в Нижнем Новгороде — одних из самых современных;

уменьшение выпуска светлых нефтепродуктов минимум на 1,7 млн тонн в месяц рыночной стоимостью около 1,5 млрд долларов.

И хотя, по словам Куюна, масштабы разрушений НПЗ неизвестны, в любом случае сотни миллионов долларов убытков россияне потратят только на их восстановление.

"Также есть информация о том, что пострадали и другие установки, потому что на современных НПЗ внедряется блочный принцип, когда различные установки локально располагаются близко друг к другу. Такие ремонты могут длиться месяцами", — добавил Куюн.

После введения международных санкций Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Индию Фото: PortalMorski.pl

А как же санкции? Что может ослабить российскую нефтеперерабатывающую отрасль

Как отмечают эксперты, россияне действительно имеют проблемы с восстановлением НПЗ из-за санкций, однако торговлю нефтью они не останавливают.

"Россияне не успевают завозить оборудование, которое необходимо для ремонта. Однако существует серый импорт через третьи страны. Что касается торговли с другими странами, то РФ не останавливается. Ведь рынок нефти, угля, газа существует по инерции. Изменить его в один момент невозможно. Для того, чтобы взять нефть не в РФ, а в другом месте, ее нужно у кого-то забрать, а это значит, что у других стран и потребителей будут проблемы. Также можно найти новое месторождение, пробурить скважину и начать качать нефть самим, однако на это уйдут десятилетия. Заметьте и то, что каждая шахта, скважина имеет своего конкретного потребителя. Это бизнес, деньги, рабочие места. На каждую тонну нефти есть свой потребитель, нет потребителя — нет нефти", — отмечает Юрий Корольчук.

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Санкции против "теневого флота" Путина: Индия перестала принимать танкеры с нефтью, — Bloomberg

Отметим, что после введения международных санкций Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Индию. За 2023 год Москва экспортировала в азиатскую страну нефть на сумму около 37 млрд долларов, что стало рекордным показателем для нее. Такую информацию предоставляет CNN со ссылкой на анализ Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Там говорят, что не последнюю роль в этой схеме играют США. В 2023 году именно Соединенные Штаты стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, изготовленных из российской нефти. С начала декабря 2022-го до конца 2023 года они купили нефтепродуктов на сумму 1,3 млрд долларов. Оценки CREA базируются на общедоступных данных о судоходстве и энергетике.

Общая стоимость экспорта этих нефтепродуктов значительно возрастает, если учитывать союзников США, которые также ввели санкции против России. По оценкам CREA, в 2023 году эти страны импортировали нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, на сумму 9,1 млрд долларов, что примерно на 44% больше, чем годом ранее.

Индия пользуется возможностью покупать по более низкой цене. Наверняка, оба эти направления продажи сохранятся, санкции развитых экономик не могут их остановить.

Теоретически это незаконно, ведь переработанные вне РФ нефтепродукты не подлежат санкциям. В то же время власти США пытаются ликвидировать лазейку, вводя санкции против судов российского "теневого флота", которые поставляют нефть в Индию.

"Относительно теневого флота, смешивания нефти в море и кто является финальным покупателем, вычислить его можно лишь приблизительно, и то нужно отслеживать движение танкеров. Китай, Индия и Турция — да, но они снижают свою активность, Индия отказывается. Все боятся вторичных санкций", — отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Между тем экономист, преподаватель финансов в KMBS Алексей Геращенко говорит, что Индия пользуется возможностью и все же покупает нефть из России по более низкой цене. И достаточных рычагов, которые бы заставили страну отказаться от торговли с агрессором, пока нет.

Важно

Попадание украинского дрона привело к полной остановке Куйбышевского НПЗ в РФ, — Reuters

Эксперт рассказал Фокусу о двух главных направлениях экспорта российской нефти.

"Около 50% нефти продано в Китай, еще 40% — в Индию. Думаю, что эти два направления торговли проблематично закрыть, ведь обе страны не вводили санкции против РФ. Китай — это фактически партнер РФ. Индия пользуется возможностью покупать по более низкой цене. Думаю, что оба эти направления продажи сохранятся, санкции развитых экономик не могут их остановить. Позиция Индии крайне важна, зато не вижу рычагов, чтобы удержать Индию от таких действий, для этого надо сознательно предложить Индии еще более дешевую нефть", — пояснил Геращенко.