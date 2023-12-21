Санкции против "теневого флота" Путина: Индия перестала принимать танкеры с нефтью, — Bloomberg

По данным журналистов, пока неизвестно, что останавливает танкеры, но к этому могут иметь отношение и санкции G7.

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За последние четыре недели почти 5 млн баррелей нефти сорта Sokol не поставили на индийские НПЗ. Все из-за того, что танкеры, поставлявшие нефть с Дальнего Востока в Индию, остановились или дрейфуют у берегов. Об этом сообщает Bloomberg.

Со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения танкеров сообщается, что пока неизвестно, что останавливает танкеры, но к этому могут иметь отношение и санкции G7.

Теневой флот РФ

С середины прошлого месяца против восьми танкеров, которые нарушали ценовой потолок, установленный для российской нефти, шесть находятся в собственности "Совкомфлота". Несмотря на то, что они зарегистрированы на другие компании.

Российские танкеры

После заявления США 16 ноября один из попавших под санкции кораблей, NS Century, который прежде регулярно перевозил нефть в порт Вадинар, все же через два дня остановился у побережья Шри-Ланки. Он и до сих пор там дрейфует. В последнюю неделю так же судьба постигла два танкера "Совкомфлота".

"Какова бы ни была причина задержек, это не помешало всей нефти Sokol направиться к Индии. Другой танкер, принадлежащий SovComflot, завершил отгрузку 19 декабря и отправляется в Вадинар, куда он должен прибыть 5 января", — говорится в публикации.

Напомним, что нефть дорожает из-за падения экспорта РФ и опасений относительно ситуации в Красном море.

Также сообщалось, что Россия впервые направила в Китай танкеры через Арктику.