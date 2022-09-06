Оголошено дату презентації першого кросовера Ferrari: яким він буде (фото)

Щороку випускатимуть по 2000-2500 Ferrari Purosangue вартістю понад $300 тисяч. Спортивний кросовер отримає надпотужний двигун V12.

Новий Ferrari Purosangue презентують за тиждень — 13 вересня. Перший кросовер в історії італійської марки надійде у продаж із початку 2023 року. Про це повідомляється на офіційній сторінці Ferrari у Instagram.

Кросовер Ferrari Purosangue стане основним конкурентом Lamborghini Urus, також його суперниками називають Aston Martin DBX та Bentley Bentayga. У Ferrari заявили, що модель не буде масовою: на неї припадатиме близько 20% продажів марки, тобто щороку випускатимуть близько 2000-2500 авто. Ціна поки що не оголошена, але вона точно перевищить $300 тисяч.

[ + – ] Кросовер отримає надпотужний двигун V12 Фото: carscoops.com

Раніше вже було опубліковано як офіційні, так і шпигунські фото Ferrari Purosangue. У авто дуже нестандартний дизайн, як для кросовера — стрімкий силует з дуже довгим капотом і невеликий кліренс (він явно регулюється). Загострений "ніс" і тоненькі ліхтарі виконані в дусі суперкара Ferrari SF90 Stradale.

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Кросовер збудований на платформі купе Ferrari Roma. Раніше представники італійського автовиробника вже заявили, що він отримає 6,3-літровий атмосферний V12 потужністю щонайменше 700 к. с. і, швидше за все, стане останньою моделлю марки із цим двигуном.

[ + – ] Ferrari опублікували запис звуку двигуна Purosangue

Також не виключено, що згодом з'явиться і Ferrari Purosangue. Всі версії оснастять повним приводом та пневмопідвіскою.

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