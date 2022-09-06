Объявлена дата презентации первого кроссовера Ferrari: каким он будет (фото)

Ежегодно будут выпускать по 2000-2500 Ferrari Purosangue стоимостью свыше $300 тысяч. Спортивный кроссовер получит сверхмощный двигатель V12.

Новый Ferrari Purosangue презентуют через неделю — 13 сентября. Первый кроссовер в истории итальянской марки поступит в продажу с начала 2023 года. Об этом сообщается на официальной странице Ferrari в Instagram.

Кроссовер Ferrari Purosangue станет основным конкурентом Lamborghini Urus, также его соперниками называют Aston Martin DBX и Bentley Bentayga. В Ferrari заявили, что модель не будет массовой: на нее будет приходиться около 20% продаж марки, то есть ежегодно будут выпускать около 2000-2500 авто. Цена пока не объявлена, но она точно превысит $300 тысяч.

[ + – ] Кроссовер получит сверхмощный двигатель V12 Фото: carscoops.com

Ранее уже были опубликованы как официальные, так и шпионские фото Ferrari Purosangue. У авто весьма нестандартный дизайн, как для кроссовера — стремительный силуэт с очень длинным капотом и небольшой клиренс (он очевидно регулируется). Заостренный "нос" и тоненькие фонари выполнены в духе суперкара Ferrari SF90 Stradale.

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Кроссовер построен на платформе купе Ferrari Roma. Ранее представители итальянского автопроизводителя уже заявили, что он получит 6,3-литровый атмосферный V12 мощностью не менее 700 л. с. и, скорее всего, станет последней моделью марки с этим двигателем.

[ + – ] Ferrari опубликовали запись звука двигателя Purosangue

Также не исключено, что со временем появится и гибрид Ferrari Purosangue. Все версии оснастят полным приводом и пневмоподвеской.

Ранее Фокус рассказывал про флагманский кроссовер BMW XM. Он получит гибридную установку мощностью 750 л. с.