Старий 40-річний хетчбек Renault продали за ціною нового Porsche Cayenne (фото)

Усього випустили лише 3170 Renault 5 Turbo 2 із 160-сильним двигуном ззаду. Авто здатне розігнатися до сотні за 6,9 с і розвинути 209 км/год.

У США на аукціоні Bring a Trailer продали Renault 5 1984 року. За компактний хетчбек заплатили 100 000 доларів — як за новий Porsche Cayenne. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Задні крила авто розширені Фото: Bring a Trailer

Річ у тім, що з молотка пішла лімітована заряджена версія Renault 5 Turbo 2. Випущено лише 3170 таких хетчбеків і зараз за ними полюють колекціонери.

Renault 5 Turbo 2 суттєво відрізняється від стандартної моделі. Його двигун перемістили назад та й привід у автомобіля також задній.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Bring a Trailer

До того ж, сам мотор особливий — це 1,4-літрова турбочетвірка на 160 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 6,9 с, а максимальна швидкість становить 209 км/год. Крім того, в авто повністю незалежна підвіска і дискові гальма всіх коліс.

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Зовні Renault 5 Turbo 2 відрізняється розширеними задніми крилами та обвісом. У салоні встановлені спортивні кермо і крісла.

Двигун авто перемістили назад Фото: Bring a Trailer

Саме це авто оснащене опційною аудіосистемою Panasonic. Пробіг Renault 5 Turbo 2 становить 67 тис. км.

До речі, нещодавно старий Mercedes S-Class 1990 року пішов із молотка за пів мільйона доларів.

Також Фокус розповідав, що на аукціон виставили останнє авто Елвіса Преслі.