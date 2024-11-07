Старый 40-летний хэтчбек Renault продали по цене нового Porsche Cayenne (фото)
Всего выпустили всего 3170 Renault 5 Turbo 2 со 160-сильным двигателем сзади. Авто способно разогнаться до сотни за 6,9 с и развить 209 км/ч.
В США на аукционе Bring a Trailer продали Renault 5 1984 года. За компактный хэтчбек заплатили 100 000 долларов — как за новый Porsche Cayenne. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Дело в том, что с молотка ушла лимитированная заряженная версия Renault 5 Turbo 2. Выпущено всего 3170 таких хэтчбеков и сейчас за ними охотятся коллекционеры.
Renault 5 Turbo 2 существенно отличается от стандартной модели. Его двигатель переместили назад и привод у автомобиля также задний.
К тому же, сам мотор особенный — это 1,4-литровая турбочетверка на 160 л.с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 6,9 с, а максимальная скорость составляет 209 км/ч. Кроме того, в авто полностью независимая подвеска и дисковые тормоза всех колес.
Внешне Renault 5 Turbo 2 отличается расширенными задними крыльями и обвесом. В салоне установлены спортивные руль и кресла.
Именно это авто оснащено опциональной аудиосистемой Panasonic. Пробег Renault 5 Turbo 2 составляет 67 тыс. км.
Кстати, недавно старый Mercedes S-Class 1990 года ушел с молотка за полмиллиона долларов.
Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили последнее авто Элвиса Пресли.