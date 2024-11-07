Старый 40-летний хэтчбек Renault продали по цене нового Porsche Cayenne (фото)

Всего выпустили всего 3170 Renault 5 Turbo 2 со 160-сильным двигателем сзади. Авто способно разогнаться до сотни за 6,9 с и развить 209 км/ч.

В США на аукционе Bring a Trailer продали Renault 5 1984 года. За компактный хэтчбек заплатили 100 000 долларов — как за новый Porsche Cayenne. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Задние крылья авто расширены Фото: Bring a Trailer

Дело в том, что с молотка ушла лимитированная заряженная версия Renault 5 Turbo 2. Выпущено всего 3170 таких хэтчбеков и сейчас за ними охотятся коллекционеры.

Renault 5 Turbo 2 существенно отличается от стандартной модели. Его двигатель переместили назад и привод у автомобиля также задний.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Bring a Trailer

К тому же, сам мотор особенный — это 1,4-литровая турбочетверка на 160 л.с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 6,9 с, а максимальная скорость составляет 209 км/ч. Кроме того, в авто полностью независимая подвеска и дисковые тормоза всех колес.

Важно

В Киеве заметили очень редкий роскошный роскошный Renault Megane (фото)

Внешне Renault 5 Turbo 2 отличается расширенными задними крыльями и обвесом. В салоне установлены спортивные руль и кресла.

Двигатель авто переместили назад Фото: Bring a Trailer

Именно это авто оснащено опциональной аудиосистемой Panasonic. Пробег Renault 5 Turbo 2 составляет 67 тыс. км.

Кстати, недавно старый Mercedes S-Class 1990 года ушел с молотка за полмиллиона долларов.

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили последнее авто Элвиса Пресли.