Загроза дефіциту: у РФ гарячково скуповують автомобільні шини

Росіяни кинулися скуповувати автомобільні шини. Особливо високий попит на моделі брендів, які вирішили залишити російський ринок.

На російському ринку може виникнути дефіцит якісних автомобільних шин. Пов'язано це із санкціями та масовим відходом виробників покришок із місцевого ринку. Про це пише сайт Autonews.

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За останні тижні попит на літні шини в РФ зріс у 2,2 раза порівняно з березнем минулого року, а на зимові – на 56%. Автомобілісти кинулися скуповувати покришки, поки вони є в продажу.

[ + – ] Автомобілісти кинулися скуповувати шини, поки вони є в продажу Фото: Shutterstock

Найпопулярнішими є 17-дюймові літні шини – їх купують у 2,4 раза частіше. Попит на гуму діаметром 15 і 16 дюймів підскочив у 2,1 раза.

Така ситуація спровокувала зростання цін на шини. За місяць вони вже подорожчали на 10-30%, і це не межа. Причому найбільше користуються попитом і дорожчають покришки виробників, що залишили російський ринок, — Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli Yokohama.

Bridgestone Ecopia EP150 розміру 185/65 R15 — подорожчали з 29 000 до 40 000 рублів за комплект

Michelin розміру 205/55 R16 — подорожчали з 32 000 до 44 800 рублів за комплект

Bridgestone розміру 225/65 R17 — подорожчали з 39 200 до 50 400 рублів за комплект

Pirelli Powergy розміру 225/60 R18 — подорожчали з 57 100 до 71 000 рублів за комплект

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Санкції залишили росіян без запчастин до автомобілів

Оскільки запаси на складах зменшуються, ціни на шини продовжать зростати. З-поміж великих світових виробників покришок своє підприємство в РФ залишили тільки Nokian Tyres. Тотального дефіциту очікувати не варто, проте сучасних шин і гуми великої розмірності (17-20 дюймів) однозначно не вистачатиме.

Раніше Фокус повідомляв, що санкції та масовий вихід автовиробників із російського ринку призвели до подорожчання нових автомобілів і їх дефіциту.