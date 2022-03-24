Continental покинули российский рынок и выделили помощь Украине

Крупные шинные компании выступают против войны и сворачивают свою деятельность в РФ.

Компания Continental приостановила бизнес в России. Кроме того, шинный гигант решил выделить гуманитарную помощь Украине. Об этом заявляет пресс-служба Continental.

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Сообщается, что предприятие Continental в российской Калуге полностью остановлено. Также прекращены экспорт шин из РФ и импорт на российский рынок. Это заставило компанию пересмотреть цепочки поставки продукции.

[ + – ] Завод Continental в Калуге остановлен Фото: Continental

Continental выступают категорически против войны и надеются, что боевые действия вскоре прекратятся. Компания подчеркивает, что война порождает только страдания, а все конфликты следует решать исключительно путем дипломатии.

В Continental приняли решение поддержать Украину. Уже выделены средства Агентству ООН по делам беженцев. Кроме того, шинный производитель принимает участие в ряде инициатив на территории нашей стране.

В частности, Continental поддерживает общественные организации, помогающие Украине, принимает участие в благотворительных мероприятиях, занимается отправкой гуманитарной помощи, финансирует медицинскую помощь. Кроме того, компания заботится о своем украинском персонале.

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Continental – не единственный шинный производитель, прекративший бизнес в РФ. О своем уходе с российского рынка также заявили Michelin, Yokohama, Bridgestone и Pirelli.

Также Фокус писал, что вследствие введения санкций в России резко подорожали и новые, и подержанные автомобили.