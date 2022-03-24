Continental покинули российский рынок и выделили помощь Украине
Крупные шинные компании выступают против войны и сворачивают свою деятельность в РФ.
Компания Continental приостановила бизнес в России. Кроме того, шинный гигант решил выделить гуманитарную помощь Украине. Об этом заявляет пресс-служба Continental.
Сообщается, что предприятие Continental в российской Калуге полностью остановлено. Также прекращены экспорт шин из РФ и импорт на российский рынок. Это заставило компанию пересмотреть цепочки поставки продукции.
Continental выступают категорически против войны и надеются, что боевые действия вскоре прекратятся. Компания подчеркивает, что война порождает только страдания, а все конфликты следует решать исключительно путем дипломатии.
В Continental приняли решение поддержать Украину. Уже выделены средства Агентству ООН по делам беженцев. Кроме того, шинный производитель принимает участие в ряде инициатив на территории нашей стране.
В частности, Continental поддерживает общественные организации, помогающие Украине, принимает участие в благотворительных мероприятиях, занимается отправкой гуманитарной помощи, финансирует медицинскую помощь. Кроме того, компания заботится о своем украинском персонале.Важно
Continental – не единственный шинный производитель, прекративший бизнес в РФ. О своем уходе с российского рынка также заявили Michelin, Yokohama, Bridgestone и Pirelli.
Также Фокус писал, что вследствие введения санкций в России резко подорожали и новые, и подержанные автомобили.