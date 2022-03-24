Continental залишили російський ринок і виділили допомогу Україні

Великі шинні компанії виступають проти війни та згортають свою діяльність у РФ.

Компанія Continental призупинила бізнес у Росії. Крім того, шинний гігант вирішив надати гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляє пресслужба Continental.

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Повідомляється, що підприємство Continental у Калузі повністю зупинено. Також припинено експорт шин із РФ та імпорт на російський ринок. Це змусило компанію переглянути ланцюжки постачання продукції.

[ + – ] Завод Continental у Калузі зупинено Фото: Continental

Continental категорично виступають проти війни та сподіваються, що бойові дії незабаром припиняться. Компанія наголошує, що війна породжує лише страждання, а всі конфлікти слід вирішувати виключно шляхом дипломатії.

У Continental вирішили підтримати Україну. Вже виділено кошти Агентству ООН у справах біженців. Крім того, шинний виробник бере участь у низці ініціатив на території нашої країни.

Зокрема, Continental підтримує громадські організації, які допомагають Україні, бере участь у благодійних заходах, відправляє гуманітарну допомогу, фінансує медичну допомогу. Крім того, компанія дбає про свій український персонал.

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Continental — не єдиний шинний виробник, який припинив бізнес у РФ. Про свій вихід із російського ринку також заявили Michelin, Yokohama, Bridgestone та Pirelli.

Також Фокус писав, що внаслідок запровадження санкцій у Росії різко подорожчали і нові, і вживані автомобілі.