Continental залишили російський ринок і виділили допомогу Україні
Великі шинні компанії виступають проти війни та згортають свою діяльність у РФ.
Компанія Continental призупинила бізнес у Росії. Крім того, шинний гігант вирішив надати гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляє пресслужба Continental.
Повідомляється, що підприємство Continental у Калузі повністю зупинено. Також припинено експорт шин із РФ та імпорт на російський ринок. Це змусило компанію переглянути ланцюжки постачання продукції.
Continental категорично виступають проти війни та сподіваються, що бойові дії незабаром припиняться. Компанія наголошує, що війна породжує лише страждання, а всі конфлікти слід вирішувати виключно шляхом дипломатії.
У Continental вирішили підтримати Україну. Вже виділено кошти Агентству ООН у справах біженців. Крім того, шинний виробник бере участь у низці ініціатив на території нашої країни.
Зокрема, Continental підтримує громадські організації, які допомагають Україні, бере участь у благодійних заходах, відправляє гуманітарну допомогу, фінансує медичну допомогу. Крім того, компанія дбає про свій український персонал.Важливо
Continental — не єдиний шинний виробник, який припинив бізнес у РФ. Про свій вихід із російського ринку також заявили Michelin, Yokohama, Bridgestone та Pirelli.
Також Фокус писав, що внаслідок запровадження санкцій у Росії різко подорожчали і нові, і вживані автомобілі.