Угроза дефицита: в РФ лихорадочно скупают автомобильные шины

Россияне кинулись скупать автомобильные шины. Особенно высокий спрос на модели брендов, решивших покинуть российский рынок.

На российском рынке может возникнуть дефицит качественных автомобильных шин. Связано это с санкциями и массовым уходом производителей покрышек с местного рынка. Об этом пишет сайт Autonews.

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За последние недели спрос на летние шины в РФ вырос в 2,2 раза по сравнению с мартом прошлого года, а на зимние – на 56%. Автомобилисты ринулись скупать покрышки, пока они есть в продаже.

[ + – ] Автомобилисты ринулись скупать шины, пока они есть в продаже Фото: Shutterstock

Самыми популярными являются 17-дюймовые летние шины – их покупают в 2,4 раза чаще. Спрос на резину диаметром 15 и 16 дюймов подскочил в 2,1 раза.

Такая ситуация спровоцировала рост цен на шины. За месяц они уже подорожали на 10-30%, и это – не предел. Причем, больше всего пользуются спросом и дорожают покрышки производителей, покинувших российский рынок – Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli Yokohama:

Bridgestone Ecopia EP150 размера 185/65 R15 – подорожали с 29 000 до 40 000 рублей за комплект

Michelin размера 205/55 R16 – подорожали с 32 000 до 44 800 рублей за комплект

Bridgestone размера 225/65 R17 – подорожали с 39 200 до 50 400 рублей за комплект

Pirelli Powergy размера 225/60 R18 – подорожали с 57 100 до 71 000 рублей за комплект

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Санкции оставили россиян без запчастей к автомобилям

Поскольку запасы на складах уменьшаются, то цены на шины продолжат расти. Из крупных мировых производителей покрышек свое предприятие в РФ оставили только Nokian Tyres. Тотального дефицита ожидать не стоит, однако современных шин и резины большой размерности (17-20 дюймов) однозначно будет не хватать.

Ранее Фокус сообщал, что санкции и массовый уход автопроизводителей с российского рынка привели к подорожанию новых автомобилей и их дефициту.