Деиндустриализация полным ходом: в РФ остановился еще один автозавод

Завод Stellantis в России выпускал седаны С-класса и коммерческих моделей. Часть автомобилей экспортировали.

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В России стало на одно работающее автомобильное предприятие меньше. В Калуге остановился завод "ПСМА Рус" концерна Stellantis и пока его будущее туманно. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Информацию об остановке предприятия Stellantis подтвердил на пресс-конференцию СЕО концерна Карлос Таварес. Он заявил, что на заводе окончились комплектующие для сборки автомобилей и выразил надежду, что в Украине вскоре воцарится мир.

[ + – ] Часть авто российской сборки экспортировали Фото: Stellantis

Сотрудникам завода сообщили, что предприятие будет простаивать минимум до конца апреля и отправили их в оплачиваемый отпуск. Офис предприятия в этом месяце проработает всего 9 дней. Будущее предприятия пока неясно.

Завод "ПСМА Рус" в Калуге принадлежит на 70% концерну Stellantis. Там выпускали бюджетные седаны С-класса Citroen C4 и Peugeot 408, а также коммерческие модели Citroen (Berlingo, SpaceTourer, Jumpy), Opel (Combo, Vivaro, Zafira) и Peugeot (Expert, Partner, Traveller).

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До недавнего времени коммерческие авто даже экспортировали в другие страны. Однако после начала войны концерн Stellantis выделил помощь Украине, прекратил импорт автомобилей в РФ и экспорт с российского предприятия. В марте завод в Калуге резко сократил объемы производства и работал только для внутреннего российского рынка.

Ранее Фокус сообщал, что благодаря санкциям Renault хотят продать принадлежащий им АвтоВАЗ.

Сам же ВАЗ готовится выпускать упрощенные версии моделей без систем безопасности и другой современной электроники.