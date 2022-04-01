Деіндустріалізація повним ходом: у РФ зупинився ще один автозавод

Завод Stellantis у Росії випускав седани С-класу та комерційних моделей. Частину автомобілів експортували.

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У Росії стало на одне працююче автомобільне підприємство менше. У Калузі зупинився завод "ПСМА Рус" концерну Stellantis і поки що його майбутнє туманне. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Інформацію про зупинення підприємства Stellantis підтвердив на пресконференції СЕО концерну Карлос Таварес. Він заявив, що на заводі закінчилися деталі для комплектування для збирання автомобілів і висловив сподівання, що в Україні незабаром запанує мир.

[ + – ] Частину авто російської збірки експортували Фото: Stellantis

Співробітникам заводу повідомили, що підприємство простоюватиме мінімум до кінця квітня і відправили їх у оплачувану відпустку. Офіс підприємства цього місяця пропрацює всього 9 днів. Майбутнє підприємства поки що неясно.

Завод "ПСМА Рус" у Калузі належить на 70% концерну Stellantis. Там випускали бюджетні седани С-класу Citroen C4 та Peugeot 408, а також комерційні моделі Citroen (Berlingo, SpaceTourer, Jumpy), Opel (Combo, Vivaro, Zafira) та Peugeot (Expert, Partner, Traveller).

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Донедавна комерційні автомобілі навіть експортували до інших країн. Проте після початку війни концерн Stellantis виділив допомогу Україні, припинив імпорт автомобілів у РФ та експорт із російського підприємства. У березні завод у Калузі різко скоротив обсяги виробництва та працював лише для внутрішнього російського ринку.

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