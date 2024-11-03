Карманная ракета: британцы скрестили Daewoo Matiz с Opel Vectra (видео)

Компактный Daewoo Matiz оснастили 3,2-литровым V6 мощностью более 200 сил. Внешне тюнингованный хэтчбек почти ничем не отличается от стандартной модели.

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Владелец Daewoo Matiz хотел маленькое авто с большим двигателем. В ателье PowerCrazy Automotive под капот хэтчбека установили 3,2-литровый V6 от Opel Vectra. Как ни странно, он поместился в тесном моторном отсеке, однако его пришлось разместить под углом, и изменить конструкцию впускного коллектора.

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Двигатель развивает 210-220 л.с., то есть мощность Matiz выросла более, чем в четыре раза. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическая КПП. Кроме того, установили увеличенные передние тормоза от Ford Focus RS.

3,2-литровый V6 позаимствовали у Opel Vectra Фото: скриншот / YouTube

Примечательно, что внешне заряженный Daewoo Matiz почти не изменился. Его выдают лишь воздухозаборники на капоте и 18-дюймовые колесные диски Porsche с широкими низкопрофильными шинами. Салон же остался полностью стандартным.

Тюнингованный Daewoo Matiz участвует в различных автошоу и фестивалях. Владелец бережет уникальное авто и очень мало его эксплуатирует.

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