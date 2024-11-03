Кишенькова ракета: британці схрестили Daewoo Matiz із Opel Vectra (відео)

Компактний Daewoo Matiz оснастили 3,2-літровим V6 потужністю понад 200 сил. Зрвні тюнінгований хетчбек майже нічим не відрізняється від стандартної моделі.

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Власник Daewoo Matiz хотів маленьке авто з великим двигуном. В ательє PowerCrazy Automotive під капот хетчбека встановили 3,2-літровий V6 від Opel Vectra. Як не дивно, він помістився у тісному моторному відсіку, проте його довелося розмістити під кутом, та змінити конструкцію впускного колектора.

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Двигун розвиває 210-220 к. с., тобто потужність Matiz зросла більш, ніж у чотири рази. У парі з мотором працює 5-ступінчаста механічна КПП. Крім того, встановили збільшені передні гальма від Ford Focus RS.

3,2-літровий V6 запозичили в Opel Vectra Фото: скриншот / YouTube

Примітно, що зовні заряджений Daewoo Matiz майже не змінився. Його видають лише повітрозабірники на капоті та 18-дюймові колісні диски Porsche з широкими низькопрофільними шинами. Салон ж залишився повністю стандартним.

Тюнінгований Daewoo Matiz бере участь у різноманітних автошоу та фестивалях. Власник береже унікальне авто і дуже мало його експлуатує.

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