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Авто Російсько-українська війна

Ліквідація автопрому: в РФ на один автозавод менше

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Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, завод Mitsubishi в Калузі, санкції проти Росії, санкції проти Росії
Фото: zen.yandex.ru | У Калузі випускали Mitsubishi Outlander і Pajero Sport

Завод у Калузі випускав Mitsubishi Outlander і Pajero Sport. Конвеєри зупинили на невизначений час.

У Росії зупинився ще один великий автозавод. Цього разу припинило виробництво підприємство Mitsubishi в Калузі. Про це повідомляє офіційний сайт японського бренду.

У пресслужбі японської компанії пояснили таке рішення порушенням ланцюжка постачання автокомпонентів – санкції проти РФ призвели до того, що комплектуючі для складання припинили постачати завод ще в березні. Підприємство зупинили на невизначений час – про можливість поновлення виробництва поки що не говорять.

Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, завод Mitsubishi в Калузі, санкції проти Росії, санкції проти Росії
Завод зупинили на невизначений термін
Фото: "За рулем"

Завод у Калузі запустили у 2009 році. Він складався з двох секцій і спільно використовувався Mitsubishi та Stellantis, причому останні вже зупинили конвеєри у своїх цехах. Останнім часом підприємство випускало кросовери Mitsubishi Outlander і позашляховики Mitsubishi Pajero Sport.

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Раніше в Mitsubishi заявили про підтримку санкцій припинення постачання автомобілів на російський ринок. Так японська марка приєдналася до десятків брендів, що згорнули продажі авто в Росії.

Також Фокус писав, що санкції привели до дефіциту автомобілів, падіння продажів і різкого зростання цін.