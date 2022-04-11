Ліквідація автопрому: в РФ на один автозавод менше

Завод у Калузі випускав Mitsubishi Outlander і Pajero Sport. Конвеєри зупинили на невизначений час.

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У Росії зупинився ще один великий автозавод. Цього разу припинило виробництво підприємство Mitsubishi в Калузі. Про це повідомляє офіційний сайт японського бренду.

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У пресслужбі японської компанії пояснили таке рішення порушенням ланцюжка постачання автокомпонентів – санкції проти РФ призвели до того, що комплектуючі для складання припинили постачати завод ще в березні. Підприємство зупинили на невизначений час – про можливість поновлення виробництва поки що не говорять.

[ + – ] Завод зупинили на невизначений термін Фото: "За рулем"

Завод у Калузі запустили у 2009 році. Він складався з двох секцій і спільно використовувався Mitsubishi та Stellantis, причому останні вже зупинили конвеєри у своїх цехах. Останнім часом підприємство випускало кросовери Mitsubishi Outlander і позашляховики Mitsubishi Pajero Sport.

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Раніше в Mitsubishi заявили про підтримку санкцій припинення постачання автомобілів на російський ринок. Так японська марка приєдналася до десятків брендів, що згорнули продажі авто в Росії.

Також Фокус писав, що санкції привели до дефіциту автомобілів, падіння продажів і різкого зростання цін.