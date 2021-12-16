Citroen представили самый маленький в мире кроссовер: он электрический и двухместный

Citroen My Ami Buggy имеет все шансы стать серийным. Он развивает 45 км/ч и может проехать 70 км без подзарядки.

Citroen показали очень нестандартный концепт-кар My Ami Buggy. Миниатюрный электромобиль Citroen Ami подготовили к бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Маленький кроссовер Citroen достигает всего 2,41 м в длину. Ему увеличили клиренс и установили внедорожные шины. Появились и новые миниатюрные двери. Кроме того, добавлены дуги и подножки, а на крыше смонтированы дополнительная оптика и багажник. Фары и фонари прикрыли защитными решетками. Кузов окрашен в матовый цвет хаки с ярко-желтыми вставками.

[ + – ] Электрокару увеличили клиренс и добавили внедорожную резину Фото: Stellantis

Салон Citroen Ami отделан износостойкими материалами. Установлены более мягкие сиденья, призванные повысить комфорт на бездорожье. Также оснащение включает съемные отсеки для мелкой поклажи – они крепятся на специальных магнитах.

Важно

Создан для бездорожья: брутальный внедорожник Ford рассекретили на первых фото и видео

Силовая установка не претерпела изменений. Как и стандартный электромобиль Citroen Ami 2021, Buggy оснащен 8-сильным мотором и батареей емкостью 5,5 кВт∙ч. Авто весом чуть больше 500 кг может развить 45 км/ч и обладает запасом хода в 70 км. Зарядка занимает примерно 3 часа.

[ + – ] На крыше появился багажник Фото: Stellantis

Самый маленький кроссовер вполне может стать серийным, тем более, что палитра версий Ami постоянно расширяется. Уже есть коммерческий и даже полицейский варианты электрокара.

Ранее Фокус рассказывал о первом электромобиле Chrysler. Это купеобразный кроссовер.