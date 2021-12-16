Создан для бездорожья: брутальный внедорожник Ford рассекретили на первых фото и видео

Ford Everest – близкий родственник пикапа Ranger нового поколения. Он сохранил раму и блокировки дифференциалов.

Опубликованы первые тизеры Ford Everest нового поколения. Классический рамный внедорожник должны представить в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

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[ + – ] Внедорожник предложат в вариантах на 5 и 7 мест Фото: Ford

Как и прежде, Everest остается собратом Ford Ranger – платформу позаимствовали у новейшего поколения пикапа. Две модели схожи и по дизайну – передняя часть с широкой решеткой радиатора и С-образными диодными фарами. Внедорожник засняли в камуфляже, но отдельные его черты все же можно разглядеть.

[ + – ] Автомобиль сохранил рамную конструкцию Фото: Ford

Салон Ford Everest 2022 не показали, но наверняка вслед за Ranger авто получит виртуальную панель приборов и большой 12-дюймовый сенсорный дисплей портретного формата. Будут доступны варианты на 5 и 7 мест. Среди опций появятся беспроводная зарядка для смартфонов и камеры кругового обзора.

[ + – ] В салоне появятся виртуальная приборка и большой сенсорный дисплей Фото: Ford

Внедорожник будут оснащать 2,3-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost, а также турбодизелями объемом 2,0 и 3,0 л. Позже линейку пополнит еще и гибрид Ford Everest.

[ + – ] Ford Everest будет доступен с бензиновыми и дизельными моторами

На выбор предложат 6-ступенчатую механическую и 10-ступенчатую автоматическую КПП. Автомобиль сохранит полный привод с понижающей передачей и блокировки дифференциалов.

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