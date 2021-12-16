Створено для бездоріжжя: брутальний позашляховик Ford розсекретили на перших фото та відео

Ford Everest – близький родич пікапа Ranger нового покоління. Він зберіг раму та блокування диференціалів.

Опубліковано перші тизери Ford Everest нового покоління. Класичний рамний позашляховик мають подати в першому кварталі 2022 року. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

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[ + – ] Позашляховик запропонують у варіантах на 5 та 7 місць Фото: Ford

Як і раніше, Everest залишається побратимом Ford Ranger — платформу запозичили в нового покоління пікапа. Дві моделі схожі і по дизайну – передня частина з широкою решіткою радіатора та С-подібними діодними фарами. Позашляховик зняли в камуфляжі, але окремі його риси все ж таки можна розглянути.

[ + – ] Автомобіль зберіг рамну конструкцію Фото: Ford

Салон Ford Everest 2022 не показали, але, напевно, слідом за Ranger авто отримає віртуальну панель приладів і великий 12-дюймовий сенсорний дисплей портретного формату. Будуть доступні варіанти на 5 та 7 місць. Серед опцій з'являться бездротова зарядка для смартфонів та камери кругового огляду.

[ + – ] У салоні з'являться віртуальна приладка та великий сенсорний дисплей Фото: Ford

Позашляховик оснащуватимуть 2,3-літровим бензиновим турбомотором EcoBoost, а також турбодизелями об'ємом 2,0 та 3,0 л. Згодом лінійку поповнить ще й гібрид Ford Everest.

[ + – ] Ford Everest буде доступний з бензиновими та дизельними моторами

На вибір запропонують 6-ступеневу механічну та 10-ступеневу автоматичну КПП. Автомобіль збереже повний привід із знижувальною передачею та блокування диференціалів.

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