Створено для бездоріжжя: брутальний позашляховик Ford розсекретили на перших фото та відео
Ford Everest – близький родич пікапа Ranger нового покоління. Він зберіг раму та блокування диференціалів.
Опубліковано перші тизери Ford Everest нового покоління. Класичний рамний позашляховик мають подати в першому кварталі 2022 року. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.
Як і раніше, Everest залишається побратимом Ford Ranger — платформу запозичили в нового покоління пікапа. Дві моделі схожі і по дизайну – передня частина з широкою решіткою радіатора та С-подібними діодними фарами. Позашляховик зняли в камуфляжі, але окремі його риси все ж таки можна розглянути.
Салон Ford Everest 2022 не показали, але, напевно, слідом за Ranger авто отримає віртуальну панель приладів і великий 12-дюймовий сенсорний дисплей портретного формату. Будуть доступні варіанти на 5 та 7 місць. Серед опцій з'являться бездротова зарядка для смартфонів та камери кругового огляду.
Позашляховик оснащуватимуть 2,3-літровим бензиновим турбомотором EcoBoost, а також турбодизелями об'ємом 2,0 та 3,0 л. Згодом лінійку поповнить ще й гібрид Ford Everest.
На вибір запропонують 6-ступеневу механічну та 10-ступеневу автоматичну КПП. Автомобіль збереже повний привід із знижувальною передачею та блокування диференціалів.Важливо
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