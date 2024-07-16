В інтернеті показали рідкісний кросовер Toyota з незвичним "італійським" дизайном (фото)

Випустили лише 250 кросоверів Toyota Harrier з дизайном від Zagato. Авто вирізняється оригінальним обвісом та заднім спойлером.

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Опубліковані фото Toyota Harrier 2006 року з дизайном від італійського ательє Zagato. Про рідкісний кросовер розповіли на сайті Carakoom.

Toyota Harrier — японський близнюк Lexus RX. Мало хто знає, що у цієї моделі був варіант від Zagato, причому його навіть запустили в серійне виробництво.

Усього випустили лише 250 Toyota Harrier Zagato Фото: Toyota

Ідея створити кастомізований кросовер Toyota Harrier народилася у керівництва японського концерну в 2006 році. Тоді святкувала 50-річчя мережа магазинів Toyopet, яка належить Toyota.

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У Zagato створили для Toyota Harrier оригінальний обвіс із масивними бамперами та розширеними крилами. Також замінили решітку радіатора, додали спойлер на даху та золотисті колісні диски.

Кросовер отримав обвіс та задній спойлер Фото: Toyota

Салон Toyota Harrier Zagato не зазнав істотних змін, хіба що в оздобленні стало більше алюмінію. Стандартними залишилися і двигуни кросовера: модель пропонували з 2,4-літровою бензиновою четвіркою на 160 к. с. і 3,5-літровим 280-сильним V6.

Всього випустили лише 250 Toyota Harrier Zagato. Вартість автомобіля становила від 42 000 до 48 000 доларів.

До речі, нещодавно в Україні з'явився розкішний мінівен Lexus із дуже незвичним дизайном.

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